Rodri Ríos tiene una cláusula de renovación automática por partidos con el Oviedo

Eso, a corto plazo. Pero el futuro del delantero está en juego y por eso se mira más allá del siguiente partido. También el club, pendiente de asegurarse la continuidad de varios jugadores que acaban contrato. Uno de los que acaba en junio es el propio Rodri –que firmó por el Oviedo hace ahora un año– pero con un matiz: en su contrato figura una renovación automática con el club azul en el caso de que juegue un número determinado de partidos que rondaría la veintena.

Hasta ahora, el delantero ha participado en siete partidos. Además, para renovar, Rodri debería disputar una cantidad estipulada de minutos en dichos partidos y no únicamente participar. Se trata de una cláusula que figura en su contrato, que no había trascendido, y que se presupone clave en los planes que tiene Arnau para la delantera del Oviedo de aquí a junio.

Y es que el melón de las renovaciones ya está abierto pese a que falte aún por jugar la segunda vuelta completa, de ahí que la situación del delantero, que lleva un gol, sea uno de los temas a tratar. Rodri, de 30 años, ha jugado hasta la fecha 218 minutos distribuidos en siete partidos.

Ha sido titular en dos de ellos. El club, que hasta ahora ha mantenido en silencio la citada cláusula de la renovación automática, ve en todo caso, “muy difícil” que Rodri llegue a la cantidad estipulada de partidos jugados para renovar. El escenario en el que se mueve la entidad es que finalice contrato al acabar la presente temporada y sea jugador libre. Por tanto, tocaría negociar con el delantero una posible continuidad si así lo desea el Oviedo.

La situación contractual de Rodri guarda cierta similitud con la de Tejera, que también acaba contrato, aunque tiene la posibilidad de ampliar por uno más opcional que, no obstante, no activará.

La diferencia con la situación de Rodri es que una de las prioridades del Oviedo es renovar al medio catalán y con el delantero todavía se está a la espera de acontecimientos. El club está contento con el rendimiento de Rodri, que además fue uno de los jugadores que aceptó la reestructuración de sueldos de la dirección deportiva por el covid. También valora su trabajo Ziganda. De su rendimiento y sus goles de aquí a final de temporada dependerá su continuidad en el Oviedo en el caso de que, como espera el club, no llegue a la renovación por partidos que estipula su contrato.

De momento, el delantero luchará por un puesto ante el Logroñés cuando más aprieta la competencia en el ataque del Oviedo, con todos los futbolistas disponibles. Actualmente, hay hasta cuatro jugadores de la plantilla que optan a acompañar a Blanco Leschuk: Nahuel, Borja Valle, Rodri y Obeng. También Borja Sánchez, jugador habitual de banda esta campaña, podría encajar en esa demarcación. En los ensayos de ayer en El Requexón, Ziganda probó con Rodri y Leschuk arriba y Nahuel por la izquierda. El argentino ha jugado varios partidos en el costado debido al contagio de covid de Borja Sánchez, que ya está recuperado.

Arnau y Comamala, sin soltar el teléfono

A un lado de la valla, Ziganda y sus muchachos preparando el partido. Al otro lado, en el parking, Francesc Arnau –director deportivo– y David Mata –gerente– comentan la jugada sin despegar ojo del balón. Poco después, llega David Comamala, la mano derecha de Arnau. Ambos, sin despegar el teléfono de la oreja, se sientan en la pequeña grada a seguir el entrenamiento mientras Mata se retira a las oficinas.

La imagen fija sirve como ejemplo de las horas que vive el Oviedo en los despachos, pendiente de solucionar las salidas de jugadores como Mujica, Cedric o Aburjania. Todas ellas se están demorando más de lo esperado por las particularidades del mercado de invierno. De momento, salvo Cedric, que no entrenó por unas molestias, Aburjania y Mujica se ejercitaron ayer con total normalidad. Los jugadores siguen buscando una salida, pero las ofertas no llegan. El caso de Aburjania, de momento, es el que está más bloqueado. El entorno del futbolista sostenía ayer que la idea sigue siendo salir del Oviedo, pero sin descartar su continuidad si no aparece la opción adecuada. Algo similar sucede con Cedric, que pidió salir ya hace semanas. Fuentes cercanas al futbolista recalcan que si al final sigue en el Oviedo “lo dará todo”.