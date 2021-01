Así se gestó la cesión de Riki del Oviedo al Racing

El canterano azul, que apenas contaba para Ziganda, estará cedido en el club cántabro hasta final de temporada. La operación incluye una cláusula por la que Riki podría quedarse una temporada más en Santander si el Racing consigue el ascenso a Segunda División. No hay opción de compra. El movimiento se hizo ayer oficial a última hora de la tarde.

La “operación Riki” supone, además, un pequeño ahorro para las arcas del club azul. El Racing se hará cargo del salario íntegro del ovetense de aquí a final de temporada. No obstante, no supone una gran cantidad porque Riki tiene uno de los sueldos más bajos de la plantilla.

El Oviedo se ahorrará unos 40.000 euros. El club, en principio, no tiene previsto cubrir la baja del ovetense en los días que quedan de mercado porque el plan trazado por Arnau, con la connivencia de Ziganda, pasa por no fichar ningún jugador a no ser que surja una “oportunidad irrechazable”.

El Oviedo entiende que con la llegada de Borja Valle el ataque queda cubierto y en defensa no habrá más movimientos a no ser que salga Diegui. El club azul, pues, finiquita el primer movimiento de salida a diez días del final de mercado y la satisfacción es palpable en todas las partes implicadas.

El primer aliviado es el propio Riki, que no ha vivido el debut esperado en el fútbol profesional y ha estado muy incómodo a las órdenes de Ziganda. El ovetense partió en la pasada pretemporada con el reto de ganarse una ficha y lo consiguió.

Incluso anotó un gol en un amistoso ante la Ponferradina. El protagonismo que tuvo en la pretemporada se esfumó en los partidos oficiales. Jugó los minutos finales en la primera jornada ante el Cartagena y luego estuvo casi tres meses sin participar. Ha sumado 91 minutos en 5 partidos. El propio Riki, consciente de las pocas oportunidades, exploró una salida en los últimos días del mercado de verano.

El Mirandés de José Alberto preguntó por él, así como el propio Racing. Fue Javi Rozada, ex técnico azul y en el Racing por aquel entonces, el que pidió su fichaje. El club no tuvo dudas entonces y frenó en seco cualquier posible salida porque se pensaba entonces que el ovetense sería un buen recambio en la temporada. El guion de la campaña, con Riki sin siquiera calentar en muchos partidos, precipita ahora su adiós como cedido, aunque en los últimos partidos sí entró en la dinámica del equipo. Desde el encuentro ante el Sabadell, en el que fue titular por sorpresa por primera vez, participó en tres partidos.

Pese a ello, la férrea competencia en el ataque unida a la llegada de Borja Valle ha provocado que Riki apueste por buscar fuera los minutos que hasta ahora no le ha proporcionado Ziganda, que ayer valoró la previsible marcha del jugador azul. “Es una posibilidad real, falta que sea oficial. Me parece bien, porque lleva mucho tiempo sin jugar y es normal que un chico joven con sus posibilidades busque tener minutos. Puede ser beneficioso para ambas partes”, dijo.

La opción del Racing se reactivó hace solo tres días. El club cántabro, en plena crisis institucional y deportiva –sexto en su grupo de Segunda B–, se puso en contacto con el jugador y luego habló con el Oviedo. El asturiano Pedro Menéndez es el secretario técnico del Racing y conoce bien a Riki. Ambos clubes se pusieron rápidamente de acuerdo y únicamente faltaba el sí del jugador, que llegó el jueves por la noche.

Riki acudió ayer a El Requexón para despedirse de sus compañeros y ya no se entrenó con el grupo. En el Racing lo recibirán con los brazos abiertos ya que consideran que es un jugador que elevará el nivel para intentar el ascenso. “Es un muy buen jugador que nos puede ayudar en el centro del campo a aportar cosas diferentes”, dijo Aritz Solabarrieta, técnico del Racing.

En el Oviedo piensan que el club cántabro, entidad con mucha exigencia, es el destino ideal para que Riki se fogueé, tenga minutos y adquiera la experiencia necesaria para poder triunfar en el club azul en un futuro. Riki tiene contrato con el Oviedo hasta 2023 y es un jugador muy valorado en la entidad.

El Oviedo, tras cerrar la operación de Riki, sigue centrado en aligerar aún más la plantilla. Mujica, Aburjania y Cedric son los jugadores que buscan salir. Brazão también exploró su marcha, pero en el club azul la sensación es que se quedará en Oviedo y cumplirá su contrato de cesión.