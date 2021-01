El análisis sobre el Oviedo y las notas a los jugadores: Nieto, el mejor

De momento, mediocridad. "Queda un mundo", dijo Ziganda, que ya durante la semana rebajó el suflé de la ambición mostrada de sus jugadores, aunque hoy tras el partido respaldo a capa y espada el trabajo de sus pupilos.

Al Oviedo, pues, le urge ganar: van tres jornadas (cuatro contando la Copa) sin cantar bingo. Y no hay play-off que llegue sin sumar de tres en tres.

LAS NOTAS DE LOS JUGADORES DEL OVIEDO ANTE EL LOGROÑÉS (0-0) El mejor Nieto. NOTABLE El defensa tuvo mucho protagonismo por su banda en las dos partes

Femenías APROBADO Tuvo un partido muy tranquilo, sin apenas intervenciones.

Arribas APROBADO Estuvo bien hasta que se lesionó al inicio de la segunda mitad

Christian APROBADO Se anticipó en varias acciones defensivas en un partido cómodo

Mossa APROBADO La amarilla que recibió le condicionó y fue sustituido al descanso

Jimmy APROBADO Entró poco en juego en la primera mitad, pero en la segunda tuvo un mayor protagonismo

Javi Mier APROBADO Menos participativo que en antariores partidos, acabó jugando de delantero

Sangalli NOTABLE Tuvo presencia con el balón y mucha movilidad en las dos bandas

Nahuel APROBADO Menos desequilibrante, pero tuvo detalles de calidad

Rodri APROBADO Dispuso de varias ocasiones, una fue al palo y además se le anuló un gol

Blanco Leschuk APROBADO Trabajó bien, pero dispuso de menos ocasiones.

Lucas APROBADO Entró en lugar de Mossa y cumplió

Grippo APROBADO Salió por Arribas y tuvo un partido muy cómodo

Borja Valle APROBADO Jugó pocos minutos, pero lo intentó por su banda

Borja Sánchez APROBADO Tuvo presencia en los pocos minutos que jugó.

Ziganda: "Tenemos que hacer muchísimas cosas bien para ganar"

José Ángel Ziganda no escondió en la rueda de prensa posterior al empate a 0 ante el Logroñés que algo le está faltando a su equipo para acumular tantos empates (10) en lo que va de competición: "Nos cuesta rematar los partidos, si no has visto los partidos puede parecer que es un equipo que sale a empatar, a que pasen pocas cosas, pero si los analizas, el de Málaga, el de Mallorca, vamos con intención, pero nos está costando mucho ganar, tenemos que hacer muchísimas cosas bien para sacar los partidos adelante”, lamentaba.

Lo que más le gustó al entrenador navarro del Real Oviedo es la "ambición" de su equipo: "La ambición sí se ha reflejado, por cómo hemos salido en el segundo tiempo, tomando riesgos, me da la sensación de que nos vamos nosotros más descontentos que ellos. Para mí lo mejor es la mentalidad, la ambición por ganar y no conformarse con el empate, es lo mejor que me llevo”,

También reconocía Ziganda que el principio del partido más complicado para los azules: "En el inicio del primer tiempo, ellos nos han apretado, se han amoldado mejor al campo y a la idea de partidos que teníamos unos y otros, tenemos dos sistemas parecidos, ellos han ajustado mejor al principio, nos costaba cerrar esa primera línea de presión, han estado mejor en la primera mitad del primer tiempo”. A partir de ahí, las cosas han empezado a cambiar: "Sin un juego fluido, hemos tenido un par de ocasiones claras". Especialmente, en el segundo tiempo: "En el segundo tiempo, aunque ellos han tenido una ocasión, el partido ha sido nuestro. Lo hemos intentado hasta el final, pero no hemos acertado y nos vamos a casa con el punto", añadía.

En cuanto a cambiar los delanteros en el tramo final, ha explicado Ziganda que buscaba velocidad: "Ellos han hecho un cambio, han metido un centrocampista más, el repliegue podía ser un poco más tardío el nuestro, con gente nueva queríamos ganar velocidad, aunque perdiéramos algo de presencia en el área, lo hemos intentado, hemos pasado un momento hasta que nos hemos ajustado”.

La suplencia de Tejera la ha explicado como un premio a la pareja que formaban Jimmy y Javi Mier: “Sergio (Tejera) está bien, no sabíamos si podía estar 90 minutos, le falta jugar, pero sobre todo nos parecía que Jimmy y Jaime se lo merecían, porque si todos pensábamos que en Málaga había salido bien nos parecía justo que repitieran, darle continuidad. Tejera irá entrando”.