El Oviedo quiere alzar la vista ganando al Logroñés

Las declaraciones de los jugadores azules en este parón de la Liga van todas por el mismo camino. Sin ir más lejos, Edgar destacó esta semana que “estamos a tiempo de todo. Tenemos por delante una segunda vuelta muy ilusionante”.

De la misma opinión es el delantero Rodri. “Estamos en un momento clave de la temporada. Todos queremos mirar hacia arriba y eso pasa por ganar este mes los máximos partidos posibles para acercarnos a los puestos de arriba». El entrenador azul, José Ángel Ziganda, también se pronunció sobre la ambición mostrada por los jugadores, aunque prefiere no marcarse metas e ir paso a paso. “Me gusta escucharles, que sean ambiciosos y que se vean con posibilidades. Estamos camino de convertirnos en un equipo que obtenga buenos resultados, pero en estos momentos no tenemos excelentes resultados. Nos los tenemos que merecer y por ahora no los estamos sacando”, dijo.

Los azules tienen claro que las prioridades son dejar atrás la decepcionante temporada pasada, en la que el equipo estuvo 20 de las 42 jornadas en puestos de descenso. El primer paso, transitar por la zona tranquila, parece conseguido, pero confían en que la segunda vuelta que hoy inician sirva para dar el salto de calidad y engancharse a la zona noble.

Para el partido de esta tarde ante el Logroñés la vuelta de Edgar, Tejera y Borja Sánchez, junto con las ausencias de Mujica y Cedric, son las principales novedades en la convocatoria del Oviedo. El capitán Tejera regresa tras superar una rotura de fibras que le mantuvo fuera del equipo un mes y medio, mientras que Edgar y Borja Sánchez lo hacen tras superar su positivo por coronavirus. En la lista de 23 jugadores no figuran ni Mujica, ni Cedric, que podrían dejar el equipo en este mercado de invierno. En la convocatoria sí está el central Arribas, ausente esta semana en varios entrenamientos del equipo.

La posible alineación del Oviedo será la integrada por: Femenías, Nieto, Grippo, Christian Fernández, Mossa, Sangalli, Jimmy, Javi Mier, Nahuel, Rodri y Blanco Leschuk.