José Ángel Ziganda no escondió en la rueda de prensa posterior al empate a 0 ante el Logroñés que algo le está faltando a su equipo para acumular tantos empates (10) en lo que va de competición: "Nos cuesta rematar los partidos, si no has visto los partidos puede parecer que es un equipo que sale a empatar, a que pasen pocas cosas, pero si los analizas, el de Málaga, el de Mallorca, vamos con intención, pero nos está costando mucho ganar, tenemos que hacer muchísimas cosas bien para sacar los partidos adelante”, lamentaba.

Lo que más le gustó al entrenador navarro del Real Oviedo es la "ambición" de su equipo: "La ambición sí se ha reflejado, por cómo hemos salido en el segundo tiempo, tomando riesgos, me da la sensación de que nos vamos nosotros más descontentos que ellos. Para mí lo mejor es la mentalidad, la ambición por ganar y no conformarse con el empate, es lo mejor que me llevo”,

También reconocía Ziganda que el principio del partido más complicado para los azules: "En el inicio del primer tiempo, ellos nos han apretado, se han amoldado mejor al campo y a la idea de partidos que teníamos unos y otros, tenemos dos sistemas parecidos, ellos han ajustado mejor al principio, nos costaba cerrar esa primera línea de presión, han estado mejor en la primera mitad del primer tiempo”. A partir de ahí, las cosas han empezado a cambiar: "Sin un juego fluido, hemos tenido un par de ocasiones claras". Especialmente, en el segundo tiempo: "En el segundo tiempo, aunque ellos han tenido una ocasión, el partido ha sido nuestro. Lo hemos intentado hasta el final, pero no hemos acertado y nos vamos a casa con el punto", añadía.

En cuanto a cambiar los delanteros en el tramo final, ha explicado Ziganda que buscaba velocidad: "Ellos han hecho un cambio, han metido un centrocampista más, el repliegue podía ser un poco más tardío el nuestro, con gente nueva queríamos ganar velocidad, aunque perdiéramos algo de presencia en el área, lo hemos intentado, hemos pasado un momento hasta que nos hemos ajustado”.

La suplencia de Tejera la ha explicado como un premio a la pareja que formaban Jimmy y Javi Mier: “Sergio (Tejera) está bien, no sabíamos si podía estar 90 minutos, le falta jugar, pero sobre todo nos parecía que Jimmy y Jaime se lo merecían, porque si todos pensábamos que en Málaga había salido bien nos parecía justo que repitieran, darle continuidad. Tejera irá entrando”.