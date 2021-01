El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, se encuentra confinado por un contacto estrecho de un contagio de covid y valoró la situación del equipo desde su domicilio. Estas fueron sus palabras.

¿Cómo se encuentra?

Estamos bien, siguiendo los protocolos que marcan las autoridades. Realizaremos las pruebas pertinentes y veremos como se desarrollan los acontecimientos. Tenemos que saber vivir con este maldito virus.

¿Cómo será la operativa de trabajo durante estos días de entrenamiento y qué tienen pensado de cara al partido?

Nos estamos organizando bien. Tenemos la experiencia del confinamiento de marzo, con reuniones telemáticas. Lo vamos a intentar hacer de esta manera. Veo los entrenamientos por “streaming”, es curioso. Sirve para fijarse en muchos detalles que no se pueden percibir. Una vez visto el entrenamiento hacemos la valoración del día. No es lo mismo que estar en primera línea, pero al partido ante el Albacete vamos a llegar perfectamente preparados.

¿Cómo está el equipo? ¿Está Edgar listo para actuar desde el inicio o habrá que esperar para verle en el once titular? ¿y Tejera?

Están preparados para salir de inicio, aunque Edgar no aguantaría todo el partido. Con Tejera contamos, tiene posibilidades de participar y lo necesitamos. Es un jugador muy importante. El equipo está bien, tenemos algún jugador con molestias pero esperemos que no sea nada.

Blanco Leschuk no ha estado acertado en las últimas jornadas, ¿contempla darle descanso y probar una alternativa en ataque? ¿Consideras que los 4 goles anotados por el delantero son una cifra baja?

Gustavo es un jugador muy importante en el equipo y tiene muchísimas virtudes. Los delanteros no solo son goles y él nos facilita otro tipo de situaciones para tener más alternativas. Juegue quien juegue contamos con todos y sabemos las fortalezas que tiene. El gol es cosa de todos, los delanteros parece que son los que están obligados, pero hasta hace poco hacíamos goles todos. En estos últimos partidos tuvimos varias ocasiones, lo importante es generarlas. No generamos solo para que haga goles un jugador. Lo que queremos es ganar.

Muchos jugadores que fueron importantes al inicio de liga ya están recuperados de sus lesiones. ¿Se plantea cambios en el 11 inicial con respecto al partido de Logroño?

Sí. Tejera ya está en perfectas condiciones y Edgar está muchísimo mejor que cuando vino, aunque tiene un periodo de recuperación. Nos planteamos cualquier escenario y en función de los entrenamientos haremos un once.

Borja Sánchez, Nahuel y Borja Valle se disputan dos posiciones, ¿cómo gestiona esa situación? ¿en qué posición ve más a Borja Valle?

Ya veremos. También Borja Sánchez viene de un periodo de enfermedad y Valle viene de inactividad. Se les ve cada día mejor, de forma y de chispa, pero el nivel que ha tenido Borja Sánchez era muy alto y esperemos que lo coja pronto. A Valle le veo en las dos posiciones y Nahuel lo ha hecho bien. Borja Sánchez se nos ha quedado en la izquierda y dentro no ha estado tan afortunado.

Todo hace indicar que el estado del Terreno de juego no estará en óptimas condiciones. ¿Condiciona el encuentro y la forma de plantearlo?

Sí, la forma de plantearlo sí, pero el once no. Van a jugar los que pensamos que están mejor y cuando entremos al campo veremos como está. A partir de ahí, tenemos que tener unas premisas.

¿Cómo hace normalmente para elegir a la pareja de centrales titulares? ¿Siempre juegan los que mejor están esa semana o hay alguna combinación que, futbolísticamente, no le cuadra?

Elegimos en función del estado de forma o de la continuidad. Cuando alguno de los cuatro está especialmente bien también le quieres premiar. Son cuatro jugadores que, cuando han jugado han estado a un espléndido nivel, es una pena que se quede sin jugar Alejandro. Los cuatro me dan mucha confianza.

El equipo lleva cuatro jornadas sin ganar. ¿El partido ante el Albacete es el encuentro clave para dar un paso y poder optar al play-off?

Siempre decimos lo mismo: el siguiente partido es el más importante. Llevamos cuatro partidos sin ganar y el Albacete viene en buena racha. Hemos tenido buenos partidos, pero no conseguimos ganarlos. Tenemos que pensar en nosotros y solo en el Albacete.

Son varias las ocasiones que ha desperdiciado el equipo de acercarse al playoff ¿Es solo una cuestión futbolística o cree que al equipo le cuesta llevar esa presión de tener que dar el paso?

No creo que sea esa presión. En los últimos partidos no hemos ganado, pero ante el Mallorca acabamos con un larguero. Contra el Málaga parecido y lo mismo en Logroño, que fue uno de los peores partidos. No veo presión, creo que es cuestión de confianza y rachas.