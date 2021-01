Bajonazo en el Tartiere. El Oviedo perdió esta tarde ante el Albacete (0-1) en un mal partido de los azules, desubicados durante todo el encuentro, faltos de ambición salvo al final y sin apenas opciones en el ataque. Un solitario gol de Zozulia en la segunda parte tras un córner le bastó a un flojísimo Albacete para llevarse un valioso botín del feudo azul y seguir adelante en su buena racha para salvar la categoría. El Oviedo, contraste el suyo, se pegó un castañazo de los que duelen y acumula ya 5 jornadas sin ganar. Los azules intentaron atacar en la segunda parte y echaron el resto con resultado en contra, pero antes prácticamente no tuvieron ninguna ocasión. En la primera parte, de hecho, no hubo ningún tiro a puerta de los azules.

Todavía no ha cantado bingo en 2021. Justo cuando más se habló de play-off, las victorias no llegan. El Tartiere volvió a presentar un césped lamentable para la práctica del fútbol, sinónimo del nivel del partido en los dos equipos.

Ziganda optó por un once continuista en el que además de Grippo por la lesión de Arribas entró Tejera tras su lesión. Los Borjas (Sánchez y Valle) volvieron a esperar desde el banquillo y Javi Mier mantuvo su sitio pese a que Edgar ya está recuperado. Leschuk y Rodri formaron pareja en el ataque.

El ritmo con el que arrancó la primera parte fue un puro espejismo. Tras ocho minutos de alto voltaje, nada. El Oviedo intentó llevar la iniciativa y amasó el balón sin profundidad ni colmillo. Inofensivo en el área y romo en la zona de creación, el Oviedo se quedó a medias. Otra vez, el equipo azul adoleció de creatividad en los metros finales. Faltó desparpajo y desborde, asignatura pendiente en este mediocre inicio de año. El Albacete se dedicó a esperar, pero aún así tuvo alguna opción de adelantarse. Álvaro Jiménez fue su hombre más destacado y no habían pasado ni cinco minutos cuando puso un peligroso centro que se paseó por el área del Oviedo. Poco después, Zozulia probó a Femenías tras un desbarajuste de los azules. El Oviedo sufrió, pero se hizo con el balón y ya casi no lo soltó, aunque no fue capaz de tirar una vez a puerta. Sí llegó a base de algún centro lateral de Nieto, muy activo, que no obstante no encontró rematador alguno. Nahuel, sin acierto en la mayoría de sus decisiones, filtró un bonito pase con la espuela a Rodri, que no maniobró bien y ni siquiera tiró a puerta. La más clara del Oviedo la tuvo Christian tras un buen centro de Tejera justo después de un córner. El cabezazo se fue alto y tras 45 minutos de bostezos se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó con un tiro de Javi Mier que atajó Tomeu. Fue el primer lanzamiento del Oviedo entre los tres palos y pareció una declaración de intenciones. Los azules subieron una marcha más y explotaron la banda derecha. Nieto puso un centro medido a Rodri, que otra vez falló en el remate. Borja Valle ya calentaba en la banda. Un pelotazo de Grippo casi acabó en una buena opción de gol para Leschuk, sin pólvora otra vez. Poco después el argentino remató alto otro centro de Nieto. El Oviedo, martillo pilón, rondaba más el área del Albacete, pero no acabó de dar el mordisco adecuado. Y llegó el gol del Albacete. Zozulia remató a la red tras un córner botado por Álvaro Jiménez. Regresó la pesadilla del Oviedo a balón parado cuando más atacaba el área rival. 0-1 en el minuto 57. Jarro de agua fría y nervios. El equipo azul quiso reaccionar rápido. Leschuk cazó un balón en el área y Mier remató a las nubes. El Cuco (a distancia por su aislamiento tras un contacto de covid) movió el banquillo y dio paso a Borja Valle y a Edgar. Se retiraron Rodri y Javi Mier. El Oviedo tenía media hora por delante para darle la vuelta al partido, pero dio la sensación de que el gol del Albacete fue un antes y después porque el partido entró en una fase de interrupciones que no benefició al equipo azul. El Albacete, encantado, dejó pasar el tiempo sin que nada pasase.

El Oviedo tuvo una buena ocasión en el 70 tras un gran pase de Mossa al que llegó Leschuk. Tomeu repelió el mano a mano y el argentino reclamó penalti por un agarrón. El VAR no intervino. El Albacete echó su suerte a una contra y a aguantar y al Oviedo le corría el tiempo en contra. Borja Valle, activo en su vuelta al Tartiere, creó peligro en las opciones que tuvo. El berciano probó suerte con un buen tiro que Tomeu detuvo. El Oviedo se venía arriba. No le quedaba otra. El Cuco echó el resto y dio entrada a Borja Sánchez y a Obeng cuando solo quedaban diez minutos. Se fueron Tejera y Leschuk. Casi no tuvo opciones el Oviedo en el tramo final, con el Albacete aguantando el marcador. 0-1 y bajón en el Tartiere.