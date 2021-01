El segundo entrenador del Oviedo, Bingen Arostegi, valoró hoy la derrota azul ante el Albacete en lugar de Ziganda, que guarda aislamiento por tener contacto con un contagiado de covid. Estas fueron las valoraciones.

Análisis: “Hemos tenido cinco o seis aproximaciones. Ellos, con muy poquito se han llevado un gol y les vale para los tres puntos. No sé si ha sido el peor partido, a mí no me ha gustado. No creo que haya sido el peor partido, hemos tenido nuestras opciones y si el marcador hubiese sido otro analizaríamos de otra forma. Nos ha faltado conectar y terminar en gol. Ellos solo tuvieron la aproximación del córner y les bastó. Si hubiésemos acertado, la valoración que hacemos ahora sería distinta”.

Defensa del equipo: “En los últimos partidos el equipo puntuó y no logró ganar. Hoy creo que fuimos superiores al rival, pero no logramos ganar”.

El cambio de Leschuk: “Buscábamos piernas frescas y tener alguna opción. Son jugadores físicos y parecidos, pero Samu es más rápido que Gustavo y buscábamos algo diferente en ese sentido”.

El futuro: “Cuando hablamos de que estamos a tiempo de todo lo decimos con intención. Desde donde estamos se puede aspirar a todo, pero si no acumulas resultados positivos empiezas a mirar abajo. El equipo, a pesar del resultado de hoy, está a tiempo de todo. Si logramos ganar la semana que viene estaremos ante otro escenario. El equipo entrena de maravilla, esta semana tuvimos el contratiempo del míster y todo el mundo respondió fenomenal. Quiero agradecer a toda la gente del club por su apoyo, porque hemos podido tener al míster entrenando desde casa”