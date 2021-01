La crónica desde el Tartiere: Un Oviedo sin ideas pierde crédito ante el Albacete

Un pésimo Oviedo, en el, quizá, peor partido de la temporada, sufrió su cuarta derrota del curso en el Carlos Tartiere ante un Albacete al que le bastó un gol de Zozulia, en uno de los dos saques de esquina que botó, para llevarse los tres puntos y confirmar los buenos resultados que está consiguiendo desde la llegada del entrenador asturiano Alejandro Menéndez al banquillo. Los manchegos han logrado dejar no solo el puesto de colistas, sino también salir de la zona de descenso al conseguir 13 de los últimos 15 puntos en juego.

El Oviedo está en el momento contrario. La cuarta derrota en el Tartiere deja a los azules en la peor racha de la temporada, con cinco partidos sin ganar. Lo peor del encuentro de ayer es que mostró a un Oviedo sin ideas, falto de juego interior, profundidad y sin crear claras ocasiones de gol.

El Albacete no hizo mucho más. Sacó petróleo con el tanto de Zozulia y conservó su ventaja sin apenas apuros ante un Oviedo muy diferente al de los últimos partidos. Le faltaron velocidad y, en especial, ambición para dar la vuelta a un partido en el que nunca estuvo cómodo. No creó juego, los futbolistas desequilibrantes no aparecieron y apenas dispuso de opciones claras ante la portería rival. La derrota es dura porque vuelven a aparecer las dudas sobre un equipo al que le cuesta dar el salto de calidad.

El Oviedo presentó dos novedades con respecto al equipo que empató ante el Logroñés. Grippo ocupó la posición del lesionado Arribas, mientras que Tejera entró en lugar de Jimmy. El partido en la primera mitad fue tan igualado como aburrido. El Oviedo fue inofensivo ante un Albacete que estuvo muy cómodo.

Ajustó bien los marcajes y además cuando tenía el balón salía con velocidad, aunque sin conseguir crear claras ocasiones de gol. Dos disparos, uno de Zozulia, en el minuto 6, y otro de Carlos Isaac, en el 36, fueron sus únicas opciones. El balance del Oviedo no fue más allá. Los azules no tuvieron desborde por las bandas, carecieron de agudeza en los pases interiores y desequilibrio individual en los últimos metros. Además, nunca tuvo ocasión de apoyarse en los dos puntas, Blanco Leschuk y Rodri, y así las ocasiones fueron casi inexistentes, La más clara fue en el minuto 29.

En un mal córner sacado por Tejera el balón le volvió a caer al centrocampista catalán y su centro fue rematado en el área pequeña de cabeza por Christian, que se anticipó a Grippo y mandó el balón rozando el larguero. Ahí se acabó el escaso repertorio de los azules, que en toda la primera mitad fueron incapaces de generar un disparo entre los tres palos. Por su parte, el Albacete se conformó y tuvo una fase muy cómoda porque los azules no tuvieron ni ritmo ni tensión. Los laterales y extremos apenas dieron amplitud al campo y la carencia de profundidad fue cada vez más acusada para cerrar una primera mitad muy sosa.

En la segunda parte, el Oviedo pareció salir con otra cara y con más intensidad, favorecido también porque el Albacete ya no presionó tan arriba y cedió más terreno. Un disparo de Javi Mier desde fuera del área y un remate de Rodri, tras un centro desde la derecha de Sangalli, fueron las mejores opciones de los azules en este tramo inicial. Sin embargo, con el paso de los minutos, los oviedistas volvieron a ser el equipo de la primera mitad.

Por si fuera poco, el Albacete aprovechó una de sus escasas ocasiones, un remate de cabeza de Zozulia tras un saque de esquina botado por Álvaro Jiménez, para adelantarse en el marcador y complicar aún más las cosas al equipo local.

El Oviedo trató de reaccionar, pero lo hizo de manera tímida. Un remate de Blanco Leschuk, tras un pase interior de Mossa, que paró bien Tomeu Nadal, y un disparo de Borja Valle al poste en un lanzamiento directo de falta fueron las únicas ocasiones de los oviedistas ante un Albacete que se dedicó ya a defender su ventaja en el marcador para lograr una victoria que confirma sus buenos números con Alejandro Menéndez. La derrota coloca al Oviedo en la peor racha de resultados de la temporada, con muchas dudas y sin conseguir dar el salto en la tabla.