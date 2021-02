Las cinco claves que explican el peor momento del Oviedo: anclado a la nada

El Oviedo se complica en el Tartiere. Por poner en contexto: el Oviedo actual suma lo mismo en casa a estas alturas que el del año pasado, cuando se luchó toda la temporada por no descender. Es la asignatura pendiente de los últimos años. El Tartiere, antaño un fortín, es ahora un territorio plácido para el rival. El Oviedo solo ha ganado tres partidos en casa (cinco empates y cuatro derrotas). Suma 14 puntos, solo el 36% del botín. Ni la mitad de los puntos. Es exactamente el mismo bagaje el año pasado a estas alturas. Pero con una sutil diferencia: en la 2019-2020 el Oviedo solo cayó tres veces en su feudo. En el resto de temporadas desde el ascenso la comparativa es aún peor: dos derrotas en la 2018-19, tres en la 2017-18, tres en la 2016-17 y cinco en la 2015-16.

La losa del balón parado, eterna pesadilla. Por entrenarlo, no será. Porque el Oviedo lo practica al dedillo durante todas las semanas. Especialmente cuando quedan pocos días para el fin de semana. El balón parado se ensaya y se ensaya, pero no se corrige. Con el del sábado ante el Albacete ya van 13 goles encajados a balón parado (6 de córner). No hay equipo que conceda más de estrategia en toda Segunda. El gol del Albacete no fue por un fallo colectivo, sino por un error individual de Christian, blando en su marca.

La lectura del club y del vestuario. En caliente, se hablaba de “desastre”. En frío de tener calma. La derrota ante el Albacete escuece de lo lindo en los despachos del club y también en el vestuario. La lectura general es que el resultado fue “injusto”. Así lo dejó ver Bingen Arostegi tras el partido. “Fuimos superiores”, dijo el segundo de Ziganda. En el club creen que la suerte fue esquiva con el Oviedo, aunque no ocultan que el partido fue muy negativo. “Quizá el peor de la temporada”, sostienen. Ahora, es momento de estar unidos y de trabajar para salir de la mala racha. También de apoyar al entrenador, que presentó un once que sorprendió, en el vestuario y en los despachos.

El futuro a corto plazo y la llamada al play-off. De puertas hacia afuera, varios jugadores del Oviedo –confirmando un sentir mayoritario en el vestuario– fueron los únicos que situaron el play-off como el objetivo del equipo para este curso. Ziganda, a su manera, rebajó el suflé. “La ambición, en el campo”, pidió. Un mensaje que también ha enarbolado Francesc Arnau en varias ocasiones. En las más altas instancias del club, en cambio, gustó mucho ese mensaje optimista de los jugadores. “No pensamos en el play-off, pensamos en el ascenso y necesitamos futbolistas ganadores”. Lo cierto es que el Oviedo no ha logrado presentar una candidatura firme a optar a algo más que vivir en media tabla: como mucho ha logrado ir el undécimo clasificado. Ahora marcha a la misma distancia del play-off que del descenso: seis puntos. El equipo azul navega, pues, anclado a la nada.

El peor momento, con la renovación de Ziganda encima de la mesa. La peor racha de la temporada del Oviedo ha llegado cuando se escuchaban los tambores de renovación del entrenador. Aunque la intensidad de esos tambores cambia según el despacho. Es el consejo del Oviedo, con poca decisión deportiva con Carso, el que más firme se ha mostrado en el deseo de atar a Ziganda y darle un proyecto a largo plazo. El navarro ha dicho que el primer paso lo debe dar el club, pero internamente recalcó en varias ocasiones que ahora no es el momento de negociar. Arnau, la persona que lo nombró, coincide con él. México ve con buenos ojos la renovación, aunque el devenir de la temporada será definitorio.