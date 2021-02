Francesc Arnau, director deportivo del Oviedo, valoró esta mañana el cierre de mercado de los azules. El club ha dado cuatro bajas (Riki, Mujica, Cedric y Aburjania) y ha fichado a Borja Valle. Estas fueron las reflexiones del director deportivo.

Valoración inicial: “Ha sido un mercado atípico que se ha ido animando al final sobre todo por la necesidad de los equipos. Respecto al Oviedo, tuvimos una circular de la Liga que nos hizo planificar otro mercado. La prioridad fue Borja Valle, que estaba libe. Queríamos hacerlo pronto y no a última hora. Al final no hicimos nada más”.

Salidas: “Ha habido cuatro salidas, tres que firmamos en verano y Riki. Vinieron para ayudar al equipo y no encontraron su sitio. Edgar y Tejera fueron los titulares y luego apareció Javi Mier, eso respecto a Aburjania. En base a esto y para no enquistarlo fue lo mejor buscar una salida. Me da igual haberlo fichado yo, tengo que mirar para el Oviedo. Con Cedric y Mújica es lo mismo: no han encontrado su sitio, ni mínimo. Vinieron con intención de incorporarse a la categoría y los tres siguen en Segunda. Respecto a Riki, es patrimonio del club, y con él desde el primer momento fuimos claros. Consensuamos con el míster su salida. Es patrimonio del Oviedo y esperamos que pueda volver y ser importante”.

Brazao: “Siempre hemos sido muy claros con él. No fue una posición cómoda para él y si hubiese querido salir le habríamos dejado. Con el agente hablábamos diariamente. Había opciones por si se iba, pero cada meta se fue colocando. Eso, y que Gabriel no encontró un lugar satisfactorio, fueron los factores para que se quedase”.

Vetusta: “Han salido dos fichajes y otro que estaba. En el Vetusta se junta un proceso desde verano. Tenemos la baja de Javi Mier y la de Gassam. Si a eso le juntas la baja de Ripoll y la de Vanderson, son ausencias importantes. También Jorge Mier. Son cinco teórico titulares. A nivel competitivo el filial queda mermado y por eso hemos fichado, viendo que se nos puede ir la categoría”.

Renovaciones: “Ahora mismo la prioridad es que el equipo de rendimiento. Todo el mundo se tiene que ganar la renovación y hay que hablar sobre el campo. Tenemos que recuperar la senda de los buenos resultados, el resto lo iremos hablando sobre la marcha. Hay jugadores que igual tienen expectativas de jugar en un equipo superior el año que viene. La prioridad que tenemos en el club es ganar partidos”.

Último día de mercado: “Fue un día de papeleo, sobre todo para nosotros. Había tres clubes implicados en las salidas de Cedric y Mujica. Por eso estuvimos hasta última hora. Estuvimos pendientes de opciones de mejorar, apareció alguna y hablé con el míster tres o cuatro veces, pero no nos convencieron”.

Objetivo del equipo: “El objetivo nuestro hay que demostrarlo en marzo. Me gusta trabajar sin techo e ir partido a partido. Cuando hemos podido demostrarlo no lo hemos hecho. Ahora estamos en un vagón bajo y si queremos subirlo hay que centrarse en Cartagena. Así se logran los objetivos. Esa será nuestra intención”.

Plantilla corta: “Esperemos que tema covid no nos afecte y que no se note. Es verdad, en verano dijimos que queríamos una plantilla larga, pero eso no es eterno y ahora tiene que ser flexible”.

Calificación de la temporada: “Hubo tres fases. En la primera nos costó arrancar, la segunda fue muy buena y ahora hemos vuelto a lo de antes. Tenemos que volver a encontrarlo. En las áreas ahora no tenemos el rendimiento que debemos tener. Si mejoramos en eso los resultados van a llegar”.

Riki: “Se ha ido cedido. Si el Racing asciende puede quedarse, pero nosotros también podemos recuperarlo si queremos”.

Los fichajes: “Todos los futbolistas son míos. Aburjania no ha jugado, pero ha entrado Javi Mier. Tienes la tristeza de que uno no ha entrado, pero el otro sí. Todo va en una balanza y se equilibra. La cuestión es tener que actuar en beneficio del Oviedo”.

¿Juanjo Nieto tiene ofertas de Primera?: “No tengo conocimiento, yo hablo de las expectativas. En este caso, Juanjo puede ser que esté pensando en que algún equipo de Primera se interese en él, pero lo tiene que demostrar en el campo. Pero esto no es para él, es para todos lo mismo”.

La ausencia del Cuco: “Es un hándicap, sobre todo al no poder estar en el trabajo diario. La figura de Bingen va a compensar esto, pero todos los demás tenemos que aportar nuestro granito de arena”.

Los jugadores que acaban contrato: “Podríamos renovarles y lo intentamos, pero aquí hay dos partes. Estamos en esta fase, cuando pase un mes estaremos en otra. No me preocupa en ese aspecto, porque tienen el objetivo de conseguir un reto mayor y no lo podrás conseguir sin rendimiento en el campo”.

Su situación personal: “Tengo un contrato con el club, estoy feliz. Y el menos importante soy yo”.

Los mensajes de los jugadores hablando de play-off: “Los mensajes creo que hay que mandarlos en el campo. Es ahí donde hay que demostrarlo. Tenemos que estar centrados en Cartagena y no despistarnos. Nuestro objetivo es a corto plazo y en eso nos tenemos que centrar. El resto no es importante. Lo que podamos hablar, si no viene acompañado de victorias no vale para nada”