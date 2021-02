Los Borjas piden paso al Cuco: el 4-4-2 no cuaja en el Oviedo

Mientras, “los Borjas”, Sánchez y Valle, piden paso en el ataque del Cuco tras varios partidos en un segundo plano. En el club se esperaba que Valle hubiese entrado antes a la dinámica del primer equipo. El berciano fue el fichaje estrella del equipo en el mercado de invierno. El Oviedo echó el resto invirtiendo casi todo lo disponible en el límite salarial para darle un plus al ataque y traer a un viejo conocido. Tras un mes entrenando, el Cuco todavía no ha visto a Valle para ser titular, aunque el Oviedo no pasase por su mejor momento ofensivo. Desde el entorno del futbolista se recalca que Valle está centrado en ganarse el puesto en los entrenamientos y que su implicación con el equipo es total.

El Cuco cree que la posición ideal para el berciano es la de segundo punta, justo detrás del delantero. El problema que ha tenido Valle es la reaparición de Rodri tras su lesión, que de momento parece fijo para el Cuco en el 4-4-2. Desde que el delantero soriano se hizo con la titularidad ya no la soltado: cuatro en los últimos cuatro partidos. Borja Valle espera en el banquillo junto al otro Borja (Sánchez), que ha perdido su sitio desde su positivo en coronavirus.

El ovetense lleva ya semanas entrenando al mismo nivel que sus compañeros, pero solo ha jugado media hora en los dos últimos partidos (ocho minutos frente al Albacete). Su sitio con el Cuco, la banda izquierda, lo ha ocupado Nahuel. El argentino, mediapunta en los mejores momentos de los azules esta campaña, ha vuelto a su hábitat natural como extremo izquierdo. De momento, ese movimiento ha tenido poca fortuna para el Oviedo.

Esta semana en El Requexón será intensa para intentar salir de la crisis y los cambios en el ataque parecen casi obligados. En el vestuario, dan por hecho de que habrá varias modificaciones arriba para intentar ganar al Cartagena y levantar cabeza. Salvo Sangalli y Leschuk, que tienen el puesto asegurado, todos deberán ganárselo esta semana.