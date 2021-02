El Oviedo se reserva casi 200.000 euros para la temporada que viene

El resultado es que el tope salarial –la cantidad que permite gastar la Liga en la plantilla– del Oviedo está en positivo, a diferencia de las campañas anteriores. Ahora mismo el club azul dispone de una cantidad cercana a los 200.000 euros, según ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Esa cantidad puede ser ahorrada para estirar el tope del año que viene o puede ser invertida en renovaciones. El club, de momento, apuesta por centrar todos los esfuerzos en el aspecto deportivo de la presente temporada.

Así lo dijo ayer Francesc Arnau, director deportivo azul. El catalán tuvo una ajetreada mañana y de El Requexón fue directo al Tartiere para analizar el mercado de invierno azul. Su intervención duró media hora. En ella desgranó el presente y futuro del equipo y aprovechó para mandar un “recado” a los jugadores que pusieron el objetivo en el play-off. Primero, se centró en el mercado.

“Borja Valle fue nuestra prioridad. Estaba libre y queríamos ganar tiempo para que el futbolista estuviese en la mejor forma y no hacerlo a última hora”, dijo Arnau, que, no obstante, reveló que en el último día de mercado sí existió la posibilidad de cerrar algún otro fichaje. “Estuvimos pendientes de opciones de mejorar, apareció alguna y hablé con el míster tres o cuatro veces durante el día, pero no nos convencieron”, dijo el catalán.

Las salidas del Oviedo han tenido una particularidad: tres de los jugadores que se fueron (Mujica, Aburjania y Cedric) llegaron en verano de la mano de Arnau. “Me da igual haberlos fichado yo: tengo que mirar para el Oviedo. Vinieron para ayudar al equipo y no encontraron su sitio”, dijo el catalán, que sobre la poca participación de Aburjania quiso destacar la pujanza de Javi Mier y el buen papel de Jimmy. “Con Cedric y Mujica es lo mismo: no han encontrado su sitio, ni mínimamente. Los tres vinieron con intención de incorporarse a la categoría y los tres siguen en Segunda”, despejó Arnau. La situación de Riki es distinta. El canterano salió cedido al Racing y Arnau dijo que es “patrimonio del club y esperamos que pueda volver y ser importante”. Además, desgranó el acuerdo con el Racing por el que Riki podría quedarse un año más en caso de ascenso del club cántabro.

Arnau admitió esa posibilidad, pero también recalcó que depende del Oviedo. Según él, y si el club lo desea, Riki podría volver en verano pasase lo que pasase con el Racing, sin coste para el Oviedo. Sobre la plantilla actual, más corta, afirmó que “en verano dijimos que queríamos una plantilla larga, pero eso no es eterno y ahora tiene que ser flexible”.

El máximo responsable deportivo del Oviedo aprovechó para entrar de lleno en el debate sobre cuál debe ser el objetivo del equipo. El conjunto azul marcha en el 15.º puesto de Segunda. “El objetivo es demostrar en marzo dónde podemos estar. Me gusta trabajar sin techo. Cuando tuvimos que demostrar esta temporada y pudimos subirnos al vagón de arriba no lo hicimos. Ahora estamos más abajo y tenemos que ganar partidos, empezando por el Cartagena”, dijo Arnau, que a su manera le pegó un tirón de orejas a los jugadores que hablaron de ascenso y play-off. “Los mensajes creo que hay que mandarlos en el campo. Es ahí donde hay que demostrarlo. Tenemos que estar centrados en Cartagena y no despistarnos. Nuestro objetivo es a corto plazo y en eso nos tenemos que centrar. El resto no es importante. Lo que podamos hablar, si no viene acompañado de victorias, no vale para nada”, aseguró.

El director deportivo también abordó la situación de Juanjo Nieto, que finaliza contrato en junio y ya cuenta con el interés de algún equipo de Primera, como el Alavés. “No tengo conocimiento, yo hablo de las expectativas. En este caso, Juanjo puede ser que esté pensando en que algún equipo de Primera se interese en él, pero lo tiene que demostrar en el campo. Pero esto no es para él, es para todos lo mismo”, sentenció.