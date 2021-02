Ziganda: “Hay que asumirlo, estamos más cerca de abajo”

El Cuco –hombre tranquilo– baja el balón a ras de suelo. “Los números están ahí y no podemos cerrar los ojos. Estamos más cerca de los de abajo que de los de arriba. Hay que asumir la situación. Llevamos un mes sin ganar”. José Ángel Ziganda realizó ayer este realista diagnóstico de la situación del Oviedo en vísperas del partido contra un Cartagena que se ha reforzado mucho en esta ventana de invierno y que se ha conjurado para iniciar la escalada en pos de la salvación a partir de una victoria ante los azules en el choque de mañana en tierras murcianas (16.00 horas).

En todo caso, el técnico navarro, que solo piensa en un triunfo en el Cartagonova, apela a “no obsesionarse ni preocuparse más de la cuenta” ante las consecuencias clasificatorias de una derrota que podría acercar al Oviedo a los puestos de descenso y resucitar fantasmas de la pasada campaña. “Tenemos que trabajar con las cosas buenas que tenemos y ser conscientes de que hay que mejorar las cosas que nos penalizan”, señala.

El técnico –que sigue aislado tras dar positivo en covid, aunque asintomático– no cierra la puerta a introducir algún cambio táctico en la búsqueda de “fórmulas para que lleguen los resultados”. Una de las opciones es formar con un delantero de referencia y un mediapunta, en lugar de con dos atacantes puros. Ziganda sostiene, a este respecto, que el plantel azul pone a su disposición “bastantes jugadores diferentes y nos tenemos que adaptar a las posibilidades que nos ofrecen”. No obstante, también destaca que la imagen que ha ofrecido el equipo durante este mes en que no conoce el triunfo no ha sido mala y que se ha hecho acreedor a mejores resultados en los empates cosechados ante el Málaga, el Mallorca y el Logroñés, así como en la dura derrota del pasado sábado ante el Albacete. “Si valoramos los últimos partidos, tenemos opciones claras y ocasiones para llevarnos los partidos, aunque el del Albacete fuera más soso. Con un delantero y con un punta hemos tenido opciones, pero es cierto que algo tendremos que hacer porque los resultados no están llegando”, indicó el Cuco.

“Solo pienso en ganar, en hacer un buen partido y en cortar la racha que tenemos”, aseguró Ziganda al ser interpelado por vía telemática sobre cómo afronta el choque de mañana ante el Cartagena, un rival que, en principio, va a ser bastante más complicado que el de la primera vuelta en el Tartiere pese a que marcha penúltimo en la tabla. “Les hemos visto los partidos con el nuevo entrenador, han fichado jugadores con experiencia y se les ve el nivel que pueden dar”, aseguró Ziganda, que alabó el juego de los murcianos el pasado domingo en El Molinón, donde empataron a a cero. “Hicieron un partido muy completo, con el control durante los noventa minutos y con ocasiones”, indicó el técnico sobre un rival que espera “muy motivado y con nuevos jugadores de experiencia y mente limpia”.

En sus primeras declaraciones tras el cierre de la ventana invernal a medianoche del lunes, Ziganda se mostró conforme con el resultado del último mercado de fichajes. “Tuvimos la incorporación de Borja Valle, que es un jugador con mucha experiencia y que se adapta a varias posiciones de ataque”, subrayó sobre la única incorporación realizada por la dirección deportiva que lidera Francesc Arnau. Respecto a las salidas, el técnico señaló que el club ha dado bajas a jugadores “que no estaban participando”, a las que agradeció su comportamiento personal y el respeto que han mostrado hacia unas decisiones deportivas que apenas les dieron oportunidades de jugar. “La plantilla esta bien. No teníamos ninguna urgencia ni necesidades imperiosas. Siempre que hubiese surgido alguna oportunidad de mejorar claramente lo que hay o que nos diera un plus importante lo íbamos a valorar. Siempre hay ofertas, pero decidimos quedarnos quietos y mantener la confianza en lo que tenemos”, detalló el Cuco sobre la postura que ha mantenido el club en el mercado.

El entrenador azul, que sigue en contacto directo con su cuerpo técnico y con los jugadores por videoconferencia, no cree que el Oviedo se haya quedado corto de efectivos. “Nuestra plantilla no me disgusta en el número. Con la posibilidad del filial es ideal. Lo que pasa es que con los protocolos no podemos contar con el Vetusta de manera continua. Tenemos veintidós jugadores que dan el nivel y los que jueguen tienen la motivación suficiente para mantenerlo”, afirmó el técnico, para quien la posible renovación de Nieto es cosa del jugador y del club. “Yo tengo mi opinión. Le pongo todos los domingos de lateral derecho”. indicó.