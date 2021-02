La crónica del Real Oviedo: En estado de alarma

Ficha y puntuaciones del Cartagena-Real Oviedo Cartagena: Chichizola (1); Antoñito (2), Raúl Navas (1), Datkovic (1), De la Bella (1); Gallart (0), Carrasquilla (1), Aburjania (0), De Blasis (1); Elady (0) y Rubén Castro (1) Cambios: Cayarga (1) por Alex Gallart, min. 54. Cristian (0) por Rubén Castro y Azeez (0) por Elady, min. 66. Nacho Gil (s.c.) por Antoñito y Delmas (s.c.) por De Blasis, min. 76. Real Oviedo: Femenías (0); Nieto (1), Grippo (1), Christian Fernández (0), Lucas (0); Tejera (0), Edgar (0) Sangalli (1), Nahuel (0), Borja Sánchez (1) Blanco Leschuk (0) Cambios: Borja Valle (0) por Borja Sánchez y Javi Mier (1) por Edgar, min. 59. Rodri (0) por Nahuel y Mossa (1) por Lucas, min. 72. Obeng (s.c.) por Tejera, min.84. Goles: 1-0, min. 32: Rubén Castro. 2-0, min. 70: Berto Cayarga. Árbitro: Pulido Santana, del comité cántabro. Amonestó a los locales Datkovic, De la Bella y Cristian, y a los oviedistas, Edgar y Sangalli. Cartagonova: Partido disputado a puerta cerrada.

El Oviedo entra en estado de alarma. Los azules alargaron ayer en Cartagena su crisis de resultados -encadenan seis partidos sin ganar- y se acercan a la zona de peligro de la clasificación. Dos fallos defensivos condenaron a los azules ante un Cartagena que supo aprovechar los regalos de los oviedistas para dejar atrás su mala racha: no ganaban en su campo desde el 31 de octubre y llevaban seis partidos sin conocer la victoria.

El partido tuvo dos fases. Una primera en la que el Oviedo fue superior, en juego y en llegadas, pero le faltó concretar el último pase y crear claras situaciones de peligro, mientras que el Cartagena aprovechó un saque de esquina para adelantarse en el marcador en el séptimo gol que encajan los azules en un córner.

Todo el trabajo realizado se vino abajo, aunque con la segunda parte para reaccionar. El Oviedo siguió con el dominio del balón, pero fue una posesión estéril, ante un Cartagena al que le bastó otro fallo defensivo de los azules para encarrilar la victoria. Con el segundo gol, el Oviedo bajó los brazos. La diferencia en el marcador era grande y con poco tiempo para neutralizarla.

Al final, nueva derrota de los azules en un partido en el que el rival, con muy poco, se llevó los tres puntos. La situación no es dramática, pero no se puede obviar que sí es preocupante.

Los azules, que fueron mejores en la primera mitad, regalaron los dos goles

El Oviedo presentó tres novedades con respecto al equipo que perdió ante el Albacete. Ziganda dio entrada en el once a Lucas, Borja Sánchez y Edgar ante un Cartagena que alineó al ex oviedista Aburjania en el once inicial. La primera mitad fue casi toda del Oviedo, pero los azules se marcharon al descanso en desventaja en el marcador y además encajando otro gol de saque de esquina. El Oviedo salió mejor al partido. Los azules fueron ambiciosos, tuvieron el control del balón y además generaron muchas llegadas ante un Cartagena muy impreciso y que cometía muchos errores en defensa. Los azules presionaron bien arriba y lograron tener llegadas con superioridad, pero les faltó el último pase para generar verdaderas ocasiones de gol. En el minuto 8, Blanco Leschuk dispuso de la más clara de la primera mitad, pero tras robar el balón a Datkovic optó por finalizar de manera individual con un disparo que rechazó bien Chichizola cuando lo más fácil era el pase a Nahuel que entraba solo por la banda izquierda.

El Cartagena lo intentaba, pero de manera muy tímida. Un despeje de Tejera hacia su propia portería fue la mejor opción de los locales antes de que Rubén Castro lograra abrir el marcador. Fue de nuevo en un saque de esquina, en el minuto 32. Lo sacó De Blasis y el delantero canario le ganó la acción a Lucas para rematar a la red. El Oviedo tuvo la opción de empatar dos minutos después. El árbitro señaló penalti por una acción de Carrasquilla sobre Sangalli, pero tras la intervención del VAR el árbitro volvió a revisar la jugada en el monitor y se volvió atrás en su decisión. Sin más concluyó una primera mitad en la que los oviedistas fueron mejores, pero de nuevo les condenó una acción a balón parado. En la segunda mitad, el Oviedo no fue el mismo de la primera.

Tuvo más dominio del balón, pero con una posesión estéril. Sin velocidad en la circulación y sin profundidad, los azules fueron incapaces de generar claras ocasiones de gol ante la portería de Chichizola. Un disparo alto de Tejera fue su mejor opción. El Cartagena se defendió de manera muy cómoda y además supo sacar provecho de otro error defensivo de los azules para encarrilar la victoria. A partir de ahí, el Oviedo acusó el golpe y se entregó. Los azules acabaron jugando con tres delanteros, Blanco Leschuk, Rodri y Obeng, pero fueron incapaces de acercarse con peligro al área rival. La derrota es preocupante porque agrava la crisis de resultados de un equipo al que le vuelven a penalizar sus fallos defensivos. Queda tiempo para reaccionar, pero ahora mismo el Oviedo está tocado.