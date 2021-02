El Real Oviedo recibe su séptimo gol de córner

El Oviedo sigue teniendo una sangría en las jugadas a balón parado. Con el de ayer ante el Cartagena los azules llevan encajados 14 goles en las jugadas de estrategia, siete de ellos en saque de esquina. Una cifra demasiado alta, ya que no hay equipo en Segunda División que conceda más que los oviedistas en ese tipo de jugadas.

Y no se puede decir que no se ensaya, pero lo que está claro es que los jugadores azules no están acertados a la hora de defender ese tipo de jugadas. El gol del Albacete no fue por un fallo colectivo, sino por un error individual de Christian Fernández ante Zozulia, y ayer sucedió lo mismo, ya que Rubén Castro aprovechó el fallo de Lucas Ahijado.