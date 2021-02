"El grupo está trabajando muy duro, pero no se está reflejando en el campo con buenos resultados. Estamos con muchas ganas de darle la vuelta". Así ha valorado esta mañana Sergio Tejara la situación que atraviesa el Oviedo, inmerso en una mala racha de juego y resultados. "Durante la semana el grupo trabaja muchísimo, pero no estamos teniendo acierto en el área rival, nos falta el último pase y no estamos finos de cara a gol", añadió el centrocampista.

"Los partidos se ganan en esos pequeños detalles, y tenemos que prestarle mucha más atención. Para darle la vuelta la clave es el grupo, tenemos que estar más juntos que nunca y cuidar los detalles en las áreas. Tener mucho más cuidado", añadió el catalán.

Sobre el ambiente que reina en el vestuario tras casi dos meses sin ganar, Tejera explicó que "el grupo está concienciado, responsabilizado del trabajo que tenemos que hacer. De toda la gente que tenemos detrás. Sabemos que hacemos buen trabajo durante la semana y que podemos llegar a hacerlo bien porque lo hemos demostrado. Vamos a volver a hacerlo". A su juicio, el grupo ha demostrado que juegue quien juegue puede estar a gran nivel".

Interpelado sobre el alto número de tantos que están encajando los azules en saques de esquina, Tejera afirmó que "un córner es un duelo en las marcas, de uno contra uno, donde tenemos que estar concentrados al cien por cien".

"La realidad es que nos está penalizando mucho. Vamos a ponerle mucho más hincapié, a seguir trabajándolo, y pendientes de los detalles. Es determinante lograr esos detalles tanto en ataque como en defensa, y minimizar los riesgos porque nos están penalizando mucho", añadió el medio centro, quien garantizó el buen ánimo de la plantilla para ir hacia arriba. "La ilusión de principio de temporada no ha bajado, seguimos con las mismas ganas de poder lograr lo máximo posible, pero después de esta racha nos hemos visto más cerca de abajo. Tenemos que ser responsables en lo que hacemos, y creo que lo importante ahora es pensar en el partido del lunes. Volver a tener esa confianza que llegará con los resultados".