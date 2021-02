Todos los detalles de la vuelta de Ziganda tras su contagio: charlas con los jugadores e intensidad en El Requexón

El Cuco, sonrisa por bandera, mantuvo varias charlas individuales antes de empezar los ejercicios. Comenzó con Diegui, que casi no está entrando en la dinámica, siguió por Tejera, capitán y peso pesado, pasando por Nieto y deteniéndose en Nahuel. El Cuco quiere levantar la moral de todo el vestuario. Luego, tras el calentamiento, dividió a los jugadores en varios grupos para ensayar combinaciones entre picas y conos. “¡Toco y corro!”; “¡toco y me voy!” “¡Movimiento, corro y sigo!”. Ziganda no se cansó de pedir intensidad, incluso participó el mismo en varios ejercicios mientras daba indicaciones. A alguno de los jugadores le pidió más concentración. “¡Borja, más encima!”, le gritó a Sánchez, para acto seguido felicitarle por un buen pase.

Al concluir ese ejercicio, Ziganda organizó un ensayo defensa ataque. Por un lado, formó con casi todos los defensas disponibles en el área: Nieto, Carlos, Christian, Mossa y Lucas. El ejercicio consistió en lanzar pelotazos desde el mediocampo para que los defensas fuesen a la disputa.

Luego, acto seguido, el balón caía en un atacante que estaba en la banda (Borja por la izquierda y Sangalli por la derecha), que debían centrar para poner en apuros a la defensa. Fue el ejercicio central del primer entrenamiento de Ziganda en su vuelta.

El Cuco tuvo dos bajas: Viti y Grippo. Ambas por precaución, pero el central tiene cada vez más complicado llegar a tiempo para jugar el lunes ante el Lugo (21.00 horas). Grippo no se ha entrenado en toda la semana y restan solo tres entrenamientos. El club no descarta que llegue a tiempo, pero parece complicado. Carlos Hernández sería su sustituto ante la baja de Arribas, que sigue lesionado. Respecto a Viti, lo esperado es que regrese al trabajo el viernes. El Oviedo descansa mañana.