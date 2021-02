El Oviedo se entrenó esta mañana a solo dos días de jugar el lunes ante el Lugo en el Tartiere (21.00 horas). El equipo azul está inmerso en una mala racha tras seis partidos sin ganar y llega al encuentro con ciertas urgencias. El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró hoy en El Requexón la situación del equipo. Llamo a la calma y a confiar en el trabajo diario. También confirmó la videoconferencia con Arturo Elías, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que el máximo accionista quiso saber de primera mano las sensaciones del vestuario en plena crisis. Estas fueron las palabras del técnico navarro.

Relacionadas Arturo Elías organiza una videoconferencia con la plantilla del Oviedo y le traslada el apoyo de Carso

¿En este momento es más importante lo psicológico lo deportivo?: “La cabeza es muy importante y después de una racha como la que llevamos incidimos en todo. Las piernas son las que te hacen correr, pero la cabeza te hace mover las piernas. Veo al equipo bien, concienciado y preparado de cara al lunes”.

¿Qué le está faltando al equipo?: “Nos remitimos a los partidos y está claro que en los dos últimos no hemos sido nosotros. Ante el Logroñés tuvimos llegadas y aproximaciones de gol, también contra el Mallorca y Málaga. Ganase o no ganase, el equipo lo intentó. Ante el Cartagena estuvimos bien al principio y luego nos caímos. En los dos últimos partidos (derrotas ante Cartagena y Albacete) nos faltó confianza, dinamismo y alegría para ir a resolver el partido. Nos ha faltado fortaleza, pero han sido dos partidos puntuales. Lo importante es que seamos conscientes de las cosas que hacemos bien y mejorar”.

¿Qué explicación tiene la sangría de goles encajados a balón parado?: “Entrenamos dándole la importancia que tiene y sabemos qué situaciones son. Hay 4 o 5 segundos de marca, de concentración, que en un entrenamiento no tiene nada que ver. Quiero pensar que es una mala racha y también está en nuestra mano cambiarla”.

¿Falta acierto en el área?: “No estamos teniendo el acierto que teníamos antes de navidad. Creo que es cosa de todos e incidimos en trabajar, insistir y confiar en las fortalezas que tenemos. Tenemos argumentos para trabajar en ello y confiar. Uno no tiene una receta mágica para cambiar de la noche a la mañana. Confío en el trabajo y los jugadores”.

El segundo técnico del Oviedo, Bingen Arostegi, dijo que no se habían encendido las alarmas: “No sé lo que dijo Bingen. Nosotros estamos responsabilizados con la situación que tenemos y sabemos que a lo largo de la temporada hay momentos buenos, no tan buenos, y rachas. Hay que intentar que las rachas negativas sean cortas. Sabemos dónde estamos y no nos engañamos”.

¿Ayuda la experiencia del año pasado?: “El año pasado hubo momentos críticos y pueden ayudar porque supone experiencia. Tener jugadores con experiencia siempre ayuda para tener la cabeza fría y saber cómo comportarse No estamos en esa situación, quedan muchísimos más partidos que cuando llegamos nosotros. Esperemos que no se de el caso y estamos a tiempo”.

La videoconferencia con Arturo Elías: “Bien. Fue una charla amena, de confianza y de refuerzo al grupo. Sirvió para vernos las caras, transmitirnos esa unión y esa fuerza e invitarnos a seguir trabajando juntos sabiendo que estas rachas se rompen yendo todos en la misma dirección. Estuvo muy bien”.

Borja Valle todavía no ha sido titular: “Le veo el mismo encaje que cuando lo fichamos. Tiene calidad y los días que ha jugado ha tenido sus opciones de disparo y de finalizar. Tiene las mismas opciones que el resto”.