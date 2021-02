Las renovaciones pendientes de Arnau en el Oviedo y las claves del futuro de Nieto

Nieto acaba contrato con el Oviedo en junio y tiene uno de los salarios más bajos de la plantilla. El Oviedo quiere renovarle, pero aparcó las negociaciones en verano por asuntos del límite salarial y el jugador esperará a final de temporada para tomar una decisión. Nieto habló claro y directo sobre su situación. Estas fueron sus reflexiones.

–Acaba contrato en junio, ¿por qué todavía no ha renovado con el Oviedo?

–Porque ahora mismo no es el momento. Ahora tengo que pensar en jugar y demostrar que sigo valiendo para jugar en Segunda División con el Oviedo. Cuando llegue el momento, lo miraremos.

–Pero en verano usted negoció con el club una renovación, ¿por qué se paralizó?

–Sí, es cierto que se paró. Pero en ese momento era difícil para el club por temas de límite salarial y no hubo acuerdo. Seguimos en contacto desde entonces, nada se ha roto, pero no es un asunto primordial. Yo lo que quiero es jugar, acumular minutos y que el míster siga confiando en mí como lo ha hecho hasta ahora.

–Muchos aficionados tienen la sensación que será su último año en el Oviedo y que en junio se irá a otro equipo, ¿están en lo cierto?

–Los futbolistas no somos tontos y uno escucha de todo. Si la gente se piensa que en un partido me voy a echar un lado por no haber renovado... El año pasado quería jugar hasta infiltrado y la gente que me conoce sabe que me debo al Oviedo y que hasta el último día que esté aquí voy a correr como el que más. Luego, habrá días que me salgan mejor o peor las cosas. El día que me vaya del Oviedo, no sé si en seis meses o en cinco años, nadie podrá dudar de mi esfuerzo.

–¿Las ofertas que le llegan las maneja usted directamente o su agente?

–Mi agente. Si se da la circunstancia de que me llamen a mí directamente les paso su contacto. Pero a mi agente le digo que cuanto menos me diga del día a día mejor. Cuando haya que tomar una decisión nos sentaremos tranquilamente. Tengo que estar centrado en jugar porque si ahora en los partidos que quedan no doy pie con bola no servirá para nada hablar.

–¿Con el Alavés habló usted directamente o fue su agente?

–Yo no he tenido contacto directo…

–Arnau dijo hace semanas de usted lo siguiente: “Puede ser que esté pensando en que algún equipo de Primera se interese por él”. ¿Qué le parece que diga eso su director deportivo?

–Cualquier jugador de fútbol quiere jugar en Primera División y es imposible no tener esa ilusión. Pero antes de jugar en Primera hay que demostrar que puedes estar. Yo me centro en el día a día, en entrenar todas las mañanas y en hacerlo lo mejor posible en el Oviedo. Vuelvo a repetir que el sueño de cualquier jugador es llegar a Primera y yo voy a conseguirlo.

–Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que siga en el Oviedo la temporada siguiente?

–Depende de muchos factores. Es complicado decir un número, porque depende de las dos partes. Solo puedo decirle que estoy muy feliz en Oviedo, que estoy muy contento en lo personal y en lo deportivo. A partir de ahí, si un jugador queda libre y quieres que se quede tienes que valorarlo. Pero cuando llegue el momento lo hablaremos.