Barreiro, el espigado del Lugo, principal amenaza para el Oviedo en el Tartiere

Manu Barreiro (Santiago de Compostela, 34 años) es el delantero del Lugo y evoca un fútbol como el de antes. El de transistor en la oreja a las cinco de la tarde, puro en la boca y jugadores con bigote y pelos en las piernas. “El fútbol ha cambiado mucho desde que empecé. Ahora está todo más profesionalizado y se mide todo. Se manejan muchos datos y antes era todo más rudimentario. Eso está bien, pero tampoco tiene que jugar el tío que sea más rápido o el que tenga el mejor registro en no sé qué estadística. Igual hay uno que es más lento, que no destaca en ninguna estadística y que es mejor en la realidad”. Lo dice el delantero desde Lugo poco antes de viajar a Oviedo para jugar hoy en el Tartiere (21.00 horas, Movistar).

Barreiro juega su tercera temporada en el Lugo y es una especie de rara avis de la categoría: llegó tarde, con 28 años, y ya no se movió de Segunda.

Atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA, analiza el partido de esta noche y habla de su carrera. Barreiro salió de Galicia con 14 años rumbo a la cantera del Madrid, luego estuvo en la del Valencia y se volvió para casa poco después. Tenía morriña. “Me tomé un año sabático. Llevaba mucho tiempo fuera y no me encontraba. Luego me fui al Algeciras”. Eso fue ya hace doce años. Desde entonces, Barreiro pasó por un largo periplo de equipos en Segunda B antes de asentarse ya en la categoría de plata, con 28 años. “A veces la vida del futbolista es complicada. Estás mucho fuera de casa, te puede tocar estar etapas sin cobrar y no ganas dinero suficiente como para estar parado. Ahora en Segunda B está todo más controlado y eso sí que es positivo”. La temporada que supuso un antes y un después para Barreiro fue la 2013-2014, con el Racing de Ferrol. Metió 21 goles y ya no se movió de Segunda: Alavés, Nàstic y Lugo. Delantero fortachón y espigado mide 1,91, destaca en el cuerpo a cuerpo y hace una radiografía del Lugo, su Lugo, con el que lleva seis goles. Es el máximo anotador. “Somos un equipo muy agresivo en la presión y muy peleón. Los once jugadores corremos para recuperar la pelota y somos muy difíciles de ganar. Este año, de momento, vamos más holgados que en campañas anteriores. Quizá no jugamos tan bien como otros cursos, pero somos más prácticos y nos complicamos menos la vida”, explica. El tranquilo entorno del Lugo también explica que el equipo sea ya un fijo en Segunda División, un clásico reciente de esta categoría. “Comparado con el Oviedo o con el Sporting aquí no tenemos presión. El Lugo es un club familiar, con un buen entorno y una ciudad que nos apoya igual estando arriba o abajo en la tabla. En ese sentido, Lugo es ideal para tener calma y competir en paz”, dice el gallego.

Barreiro cree que el partido de esta noche se decidirá por detalles y dice que el Oviedo le recuerda al Lugo. “Somos parecidos. El Oviedo es de los equipos que más me gustó contra nosotros. Es físico, incómodo para el rival y tiene buenas individualidades”.

Barreiro coincidió con Mossa y Tejera en el Nàstic y es buen amigo del catalán, con el que tiene contacto casi diario. “Me dice que está encantado en Oviedo. ‘Teje’ se hace querer y en poco tiempo se hace importante. Es muy importante tener un jugador así para guardar un vestuario sano”, incide el gallego sobre el capitán azul, que todavía no ha renovado con el club y acaba contrato en junio. “Cuando estás bien en un sitio, en un equipo histórico y te valoran...Creo que lo lógico es que siga”, finaliza Barreiro.