El Oviedo Femenino, la envidia de la ciudad: así funciona el club de moda de la capital

“Esto no tiene nada que ver con mi época. Yo era presidenta y hacía de todo: desde lavar la ropa a entrenar a un equipo. Ahora tenemos delegados en cada equipo y hasta entrenadores de porteras”, dice Ana Lacalle, fundadora del Oviedo Femenino en 1980, expresidenta y desde esta temporada flamante vicepresidenta. “Comparado con lo que trabajaba antes ahora no hago nada. Estoy de delegada del filial. Pero es que cambió todo tanto... ¡Si me dicen hace unos años que el Oviedo Femenino iba a tener un director deportivo me caigo de la silla!”. Pero el Oviedo Femenino lo tiene. Tiene director deportivo, 150 jugadoras en siete categorías, 325 fieles socios pese al covid, una enfermería, un gimnasio, e incluso un despacho multifuncional que acaban de habilitar en Tensi, donde juegan y entrenan. Y todo ello con 350.000 euros de presupuesto para todo el club.

Por ponerlo en perspectiva: esa cantidad supone el 3,8% del total del límite salarial que tiene el primer equipo de los chicos, que ronda los 9 millones de euros. “La clave también está en que no se nos ha ido ningún patrocinador pese al covid. Gracias a ellos y al apoyo del Real Oviedo y del Ayuntamiento logramos sobrevivir”, explica José Moro, presidente del Oviedo Femenino.

Su vicepresidenta, Lacalle, lo corrobora. “Moro, consiguiendo ‘perres’, es un fuera de serie. Hay que reconocérselo. Él está pendiente de todo y muchas veces le digo que a ver si me deja trabajar más. Si fuese por mi igual aumentaba un poco más la mano dura con las jugadoras”, dice con ironía Lacalle. Pero el Femenino no para. La idea es seguir creciendo. “Nos queda mucho por conseguir queremos ser como esa casa del Naranco del reportaje que leí en LA NUEVA ESPAÑA: autosuficientes. Lo positivo es que nos estamos profesionalizando y no nos pilla nada con el pie cambiado. Ahora las jugadoras tienen representantes, se mueven en el mercado y hay que tener contactos. La base tiene que ser la cantera”, desvela Moro. Por eso entró al club Javier Cordero, que es el director deportivo de la entidad. Bajo su paraguas están varias áreas: la de desarrollo personal, profesional y educativa (trabajan otras dos personas), la de porteras, la captación y relación con clubes y la de fútbol formativo.

Cordero llegó al cargo hace justo un mes y se puso un reto: hablar cara a cara con los familiares de todas las jugadoras. Solo le quedan las del filial, regional y primer equipo. “Para mí es imprescindible la formación personal. Estamos en un club de fútbol, pero educar y formar es innegociable. Si un entrenador del Femenino no es formador, no tiene cabida en este club”, explica Cordero. Ante la dificultad de tener las competiciones paradas a excepción de primer equipo y filial, el club lo tiene claro. “Le dije a los entrenadores que practicasen fútbol, pero que las niñas se fuesen felices”. Y felices están. También el club, que espera un ascenso a Primera División.

El equipo luchará por el ascenso

El Oviedo Femenino refrendó ayer su buen momento deportivo y venció al Pozuelo (0-1) gracias a un gol de Alejandra. Tras esta victoria, el equipo entrenado por José Aurelio Crespo se garantiza jugar la liguilla de ascenso a la Liga Iberdrola. Las azules siguen líderes. “Siento alegría. Ves las caras de las jugadoras abrazándose después del partido. Sabíamos que veníamos a trabajar y así fue”, dijo el técnico. El filial remontó al Monte a domicilio en el último minuto (1-2).