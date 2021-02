Sin embargo, tras disputar solo tres partidos, todos ellos saliendo desde el banquillo, y sin haber demostrado absolutamente nada en el campo más allá de un evidente sobrepeso, el delantero dio la espantada después de tan solo 34 días en el club y anunció desde Londres que colgaba las botas con la intención de dedicarse al cine (Llegó a participar en “Instinto básico 2”). El equipo azul, que había completado una primera vuelta más que aceptable, entró en una espiral negativa y, “contubernio vasco-navarro” mediante, acabó descendiendo de Primera, categoría a la que no ha logrado regresar desde entonces.

Pese a su fracaso en lo deportivo, con solo 78 minutos disputados de azul, Collymore dejó un buen recuerdo personal entre quienes fueron sus compañeros en el Oviedo. Lo corrobora el expresidente Eugenio Prieto: “Un buen chaval”, subraya. “Era reservado y serio, pero en cuanto hablabas con él y se abría se mostraba muy agradable y cariñoso”, añade Dani Amieva, que compartió vestuario con Stan “The Man”. Joyce Moreno, con el que tuvo un mayor trato, coincide en esa misma apreciación: “Buena gente”.

Dos décadas después de su paso por el Oviedo, Collymore acaba de cumplir cincuenta años de edad y no ha dejado atrás los problemas de salud mental que ya sufría cuando llegó a Asturias. Tiene una columna semanal en el “Mirror Football” y ha sido noticia recientemente por sus duras críticas hacia José Mourinho, técnico del Tottenham.

Hijo de un inmigrante de Barbados, Collymore se dio a conocer en el fútbol en el filial del Wolverhampton. Tras pasar por el Crystal Palace (con el que le marcó un gol al Sporting en el torneo Costa Verde de 1991), el Southend y el Nottingham Forest, donde logró 22 tantos en su estreno en la Premier, dio el salto al Liverpool, que le fichó por 8,5 millones, cifra récord por el traspaso de un jugador británico. La primera temporada con los “reds” fue brillante, pero en la segunda comenzaron los problemas por su inestabilidad emocional. Se fue al Aston Villa y pasó a la primera página de los tabloides por agredir a su novia durante el Mundial de Francia, para el que no fue convocado. En medio de otros escándalos, Collymore acabó en el Bradford.

El delantero fue ofrecido al Oviedo por Herminio Menéndez. La directiva de Eugenio Prieto no estaba muy por la labor de hacerse con el futbolista, habida cuenta de la fama de díscolo que le precedía. Sin embargo, acabó imponiéndose el empeño de Antic, que incluso amenazó con dimitir si no se cerraba el traspaso. Collymore, con treinta años, aterrizó en el aeropuerto de Asturias el 31 de enero de 2001. Fuentes que conocen bien aquella operación desvelan hoy que el acuerdo inicial era que el jugador se sometiera a una pretemporada para ponerse en forma física y mentalmente antes de debutar. Sin embargo, la “ansiedad” del entrenador por contar con sus servicios precipitó el estreno. Fue apenas cinco días después de la multitudinaria presentación de “The Man” en el recién estrenado Carlos Tartiere, en un partido en Las Palmas que el Oviedo perdió por uno a cero. El inglés, con 102 kilos de peso, salió al campo a 23 minutos del final y no hizo nada.

Llegó muy fuera de forma y en el tiempo que estuvo aquí no mejoró

Recuerda Amieva que Collymore fue recibido en el vestuario como una figura de la que se esperaba mucho, pero sus compañeros no tardaron en darse cuenta de que no estaba para jugar a primer nivel: “Llegó muy fuera de forma y en el tiempo que estuvo aquí no mejoró”. Stan hasta engordó en Oviedo. Sus hábitos alimentarios no eran los mejores. Joyce Moreno le acompañaba un día que entró en un supermercado y salió con una botella de Coca-Cola de dos litros y una bolsa de chocolatinas. “Es mi comida”, le explicó.

Tras otra decepcionante actuación en su debut en el Tartiere el 11 de febrero de 2001, con derrota por uno a tres ante el Villareal, hasta Antic se tuvo que rendir a la evidencia de que su estrella estaba fracasando. Prieto se reunió con Stan en el Hotel Principado, donde se hospedaba, para exigirle un cambio de actitud que no llegó. Se le aplicó un plan intensivo de puesta a punto que le dejó fuera de la convocatoria en la visita a Zaragoza (5-2). Luego, asistió desde el banquillo del Tartiere a la derrota ante el Osasuna (2-3). El 4 de marzo jugó 23 minutos en un Celta-Oviedo (1-0) en Balaídos. Un par de días después era visto en el aeropuerto cargado de maletas. Sus abogados no tardarían en comunicar desde Londres que “The Man” dejaba el fútbol. El Oviedo le reclamó 11 millones de euros de indemnización. La sentencia estimó parcialmente la postura azul y el futbolista fue condenado al pago de 300.000 euros. No consta que se haya saldado toda la deuda.

Collymore recuerda poco de su estancia en Oviedo, solo que estaba “frito” mentalmente y las “bonitas colinas verdes” de Asturias.