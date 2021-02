El bisturí del Oviedo-Lugo: poco fútbol, mucha garra y una remontada muy cuca

Porque el calendario apretaba y las urgencias crecen. No jugó bien el Oviedo, le costó un mundo crear fútbol y además tuvo gravísimos errores en defensa que pudieron costar caro. Lo que también el Oviedo tuvo fue la garra, el empuje y la suerte necesaria en acciones claves para revertir una situación preocupante. Fue la cara y cruz de los defensas: fallos atrás y goles arriba. Falta por saber si éste será el punto de inflexión para despejar la incógnita de hacia dónde va el Oviedo. Hace tres años, con Anquela, ante el Lugo hubo otra remontada y se puso la primera piedra para luchar por arriba. Ahora pinta más complicado.

El casting de los córners

Llamó la atención por la variedad de los protagonistas. Tejera, Sangalli, Nieto, e incluso Mossa. El Cuco Ziganda se soltó la melena ayer ante el Lugo para sacarle jugo a los córners y probó con varios hombres para afinar los lanzamientos, sobre todo en la primera parte. Mossa sacó desde la derecha, luego fue Sangalli el que se la dejó a Nieto, luego el propio Nieto el que la puso directa, luego Tejera…Un casting para buscar lanzador. La fórmula, mérito ahí de Ziganda, funcionó. Porque de un córner vino el penalti a favor del Oviedo que supuso el empate. Lo sacó Tejera. Del codiciado balón parado llegó también el gol de Christian, tras un centro medido de Nahuel. La estrategia, pesadilla en 2021, esta vez fue salvadora para el Oviedo.

Ziganda deja a Borja Valle sin minutos

Antes del partido ante el Lugo, en el parking del Tartiere, habló largo y tendido con Grippo, paladín de la defensa. Y luego, ya en faena, casi ni se sentó. Ziganda volvió ayer al banquillo del Tartiere tras su contagio por covid. Lo hizo con traje y con más energía que nunca: había mono estar a pie de campo. “Eso es, eso es, todos quietos. ¡Presión!”, ordenó el Cuco a sus jugadores. Horas antes, en el hotel de concentración, el entrenador dio la alineación para el partido clave para acabar con la crisis. Fue un once continuista con una ausencia esperada: la de Borja Valle. El berciano todavía no ha sido titular desde su llegada en invierno. Y ha tenido seis oportunidades para serlo. El Cuco, de momento, todavía no ve encaje al fichaje diferencial de enero. Ayer, he ahí la novedad, ni salió. Viti le ganó la partida y salió en los últimos minutos.

Las lámparas mejoran el césped

Las ocho lámparas de sodio alquiladas por el club para mejorar el lamentable estado del césped del Tartiere parecen funcionar. El verde mejoró. No estuvo a la altura y (solo lo está a cuentagotas) y probablemente la Liga vuelva a multar, pero sí presentó un mejor aspecto ayer ante el Lugo. El club todavía tiene pendiente rematar varios detalles del manejo de los carros, unos “gigantes” cuyo alquiler ronda los 400.000 euros por cuatro años. La factura de los cuidados del Tartiere en cinco años asusta: más de un millón y medio de euros.

La noche de Christian: fallo, gol, "Valderrama" y renovación

La defensa, eterno problema, vuelve a ser un asunto de primer nivel. Ayer, problema y solución del Oviedo. Véase el primer gol del Lugo: fallo de Christian en una entrega, facilidad de Nieto en el marcaje al Puma y blandura de Femenías, que ha perdido el ángel del inicio de Liga. Por imaginación de los defensas no será, ya que ayer Christian fue claro protagonista de la noche. Primero se marcó un “Valderrama”. En un córner en contra del Oviedo (hay miedo al balón parado), el cántabro enganchó de la entrepierna a un desconcertado Campabadal. Un gesto parecido a aquel de Míchel a Valderrama, del Valladolid, que ya es historia del fútbol español. Luego, en la segunda parte se jugó la expulsión en una disputa con Barreiro y prácticamente acto seguido anotó el 2-1 tras un buen cabezazo. Ayer jugó su partido número 20: renovación automática.