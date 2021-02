“Lo importante era ganar y los tres puntos” fueron las primeras palabras del entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, en la sala de prensa. El técnico añadió que “viniendo de dónde veníamos y después de encajar el gol, lo pasamos mal, pero no nos fuimos el partido y esperamos nuestra oportunidad para darle la vuelta al marcador”.

Ziganda no tuvo reparos en reconocer que “no fue nuestro mejor partido, pero sí fuimos serios y competimos. Nos costó entrar en el partido, ellos empezaron con mucho ritmo y nos ganaban las segunda jugadas, pero luego logramos circular bien el balón y tras conseguir el empate, en la segunda mitad logramos adelantarnos en una jugada de estrategia y eso nos dio tranquilidad de cara al tramo final”

Ziganda insistió en que “teníamos mucha necesidad de cortar la mala racha y lo conseguimos. No son fáciles este tipo de partidos, que se suelen dar mucho en Segunda División, pero competimos y aprovechamos nuestras opciones. Tuvimos fe y entereza para darle la vuelta al marcador”. Ziganda aseguró que “fuimos justos vencedores. Es verdad que no fue nuestro mejor partido, pero tuvimos muchas más llegadas que el Lugo”. Con respecto al futuro indicó que “tenemos que ir día a día y no será hasta abril cuando sepamos por lo que vamos a pelear. Ahora, lo que hay que intentar es encadenar más victorias”