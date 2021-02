Femenías: “En Fuenlabrada sabemos lo que hay que hacer, solo vale ganar”

El guardameta conoce bastante bien al próximo rival de los azules, ya que llegó este verano al Oviedo procedente del Fuenlabrada. La pasada temporada, primera y última en el club madrileño, Femenías no gozó de demasiadas oportunidades. Disputó seis partidos y encajó tres goles. Arnau le reclutó para el Oviedo, donde se ha ganado la titularidad pese a que, en principio, iba a ser Brazao el inquilino principal de la portería de los del Carlos Tartiere. Sobre la competencia por el puesto, tras una racha de partidos en los que los resultados no acompañaron y Femenías tuvo un pequeño bajón, el meta aseguró que la relación con el brasileño es “sana y buena”. “Los dos somos jóvenes, tenemos una muy buena proyección y estamos centrados en ayudar al equipo y en sacar el máximo rendimiento”, subrayó el portero, que valoró de forma muy positiva la victoria ante el Lugo, tanto a efectos clasificatorios como en lo que se refiere al ánimo del equipo tras tantas jornadas sin sumar tres puntos. “Fue un triunfo importante, teníamos la obligación de ganar y conseguirlo hace que esta semana se trabaje con mas ilusión y ganas, con una victoria todo se ve de otra manera. Había que dar un paso al frente y se vio sobre el campo”, afirmó. Respecto a su actuación personal, el meta no entró en mayores detalles. “Hablamos todas las semanas con el cuerpo técnico. Soy consciente de que tengo cosas que mejorar. Lo más bonito es verlo, ir a por ello y mejorar para ayudar al equipo”.

Femenías analizó el primer año de Ziganda, alabando lo que observó desde fuera la pasada campaña y lo que conoce ahora de primera mano: “Hay una filosofía, una forma de hacer en la que todos creemos. Es importante para el club y para una ciudad como Oviedo”.