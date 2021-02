Había ido al Museo del Prado. Mañana cultural en Madrid en familia. Ropa cómoda: chándal y deportivas. El problema vino después, al acudir al entrenamiento de Pumas en el estadio Santiago Bernabéu. No le dejaron pasar.

Es la sorprendente anécdota que le ocurrió a Arturo Elías, directivo del Grupo Carso y máximo accionista del Oviedo en 2004, pocos días antes de que Pumas jugase ante el Real Madrid (y ganase) el trofeo Santiago Bernabéu. El mexicano concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA a raíz de la publicación de su libro “El Negociador” y en ella profundiza sobre esta curiosa anécdota. La entrevista completa puede leerse en este enlace.

“Sí, sí, claro que es verdad que no me dejaron entrar. Me pasó, y además fue bien merecido. Yo iba a ver el entrenamiento, en pantalones cortos y con zapatillas de tenis. Llegué a la puerta y dije: “Hola, soy el presidente de Pumas”. Nadie me creyó. Allá, en España, los presidentes de los equipos de fútbol son muy formales, se visten muy bien. Yo venía del Museo del Prado, con la familia, de hacer un tour cultural y con ropa cómoda. Con razón no me creían…”.