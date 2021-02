Los consejos a los jóvenes de Arturo Elías para hacer negocios y su primera experiencia en la tienda de telas de su padre: “Me ponía a barrer"

“A los jóvenes que están empezando les daría varios consejos. Para empezar, que se dedique a algo que realmente le apasione. Si va a empezar un negocio en algo que no le gusta simplemente por ganar dinero, le diría que no lo haga, que se olvide. Le diría también que tenga claro que emprender es un acto de soledad. Un emprendedor se topa solo contra el mundo, tiene que aguantar y trabajar duro: no vale con dos horas al día. El tercer consejo es que tenga una educación financiera potente para empezar. Por lo menos que sepa hacer un balance para entender los números de su empresa”, explica Elías.

El mexicano dice que es necesario que un líder conozca a fondos su propio negocio para que la empresa funcione. “Tienes que meterte hasta el fondo. A mí, mi papá me ponía literalmente a barrer y a acomodar bultos de tela y a cortarla. Cobraba a los clientes, los acompañaba desde la calle. Hacía de todo. Eso es conocer a fondo dónde estás, y si no lo haces no podrás felicitar o reñir a los que tienes a tu cargo”, asegura el empresario, que apostilla que “aunque el que manda debe también tener la humildad de entender que quien trabaja para ti en ciertas áreas es lógico que sepa más que tú. El líder debe saber del tema, pero a grandes rasgos”.

Elías también da su opinión sobre el rumbo de los negocios tras la pandemia. A su juicio, el turismo recreativo irá en ascenso. “Cuando regresemos a la normalidad, que no sé cómo será, habrá hábitos y costumbres que cambiarán los negocios. Quien hoy esté pensando en construir un edificio de oficinas se está equivocando. Mucha gente empezó a trabajar desde casa por la pandemia y eso seguirá pasando. También habrá un mayor auge del comercio electrónico. Mucha gente tenía reparos o miedo, pero no le quedó otro remedio que apostar por él y ahora están encantados. Las tiendas físicas tendrán un reto importante, y también la industria del entretenimiento y el turismo. Estoy convencido de que crecerá el turismo recreativo, porque muchos que estuvimos tiempo encerrados queremos conocer mundo. En cambio, el turismo de negocios tendrá una caída”.