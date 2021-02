La marcha atrás de Samuel Obeng

Samuel Obeng convenció a José Ángel Ziganda en la fase final de la pasada temporada –cuando su juego y sus goles resultaron determinantes para salvar la categoría– y empezó esta campaña como ariete titular de los azules. Sin embargo, su influencia y participación en el equipo han ido claramente a menos con el avance de una competición en la que lleva dos tantos anotados.

El ghanés, de 23 años de edad, no forma parte del once inicial desde hace ya más de dos meses, periodo en el que únicamente ha disputado 51 minutos, saliendo desde el banquillo en los minutos finales de los partidos, prácticamente sin tiempo para hacer algo. El Cuco ha preferido alinear a Leschuk con Rodri Ríos, cuando se ha decantado por un esquema 4-4-2, y recluta a Nahuel Leiva si prefiere jugar con el “Tiburón” como referencia arriba y un mediapunta por detrás. A Obeng no le beneficia tener unas características más similares a Leschuk que sus competidores por un puesto en la vanguardia oviedista.

Formado en la cantera del Getafe, Samuel Obeng llegó al Oviedo en la campaña 2019-20 procedente del Calahorra. Esa misma temporada ya debutó con el primer equipo de la mano de Sergio Egea en el primer partido de Liga, en Riazor ante el Dépor (3-2), marcando su primer gol de azul.

El ghanés compatibilizó durante la campaña el primer equipo, con el que llegó a disputar 17 encuentros, y el filial. Destacó especialmente en el tramo final del curso, ya con el Cuco Ziganda a los mandos. Logró el primer gol en la transcendental victoria (2-4) ante el Zaragoza en La Romareda a falta de dos jornadas para la conclusión de la temporada y también anotó la diana del triunfo ante el Racing de Santander que certificó la permanencia azul en Segunda en el penúltimo choque del curso.

Tras concluir pletórico la campaña 2019-20, Ziganda eligió al ghanés como delantero titular de los azules para las primeras cinco jornadas de la presente temporada. Pese a haber disfrutado de alguna ocasión, Obeng no consiguió perforar la portería contraria en ese primer mes de competición. A partir de ahí, la entrada en el equipo de Blanco Leschuk hizo que empezara a perder presencia en el once, ya que Ziganda implantó un exitoso sistema con el argentino como delantero de referencia y una línea de tres por detrás. La recuperación de Rodri Ríos, tras una lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano, movió al técnico a recuperar un 4-4-2 en el que Obeng tampoco ha encontrado acomodo.

El ghanés, que no ve puerta desde finales de octubre y que salió como titular por última vez el 11 de diciembre ante el Tenerife en el Tartiere, no ha dejado de contar del todo. El pasado lunes, ante el Lugo en Oviedo, el ariete saltó al campo a cinco minutos del final, lo mismo que había hecho una semana antes en Cartagena, cuando los azules estaban obligados a quemar las naves ante una dolorosa derrota por dos a cero. En la jornada precedente, solo dispuso de ocho minutos ante el Albacete (0-1) en otro partido en el que el Oviedo trataba de salvar al menos un punto.