Paso corto del Oviedo, que empató en Fuenlabrada un partido que tenía ganado a cuatro minutos del final y en el que gozó de claras ocasiones para sumar los tres puntos.

Ziganda decidió dar continuidad al once que ganó el pasado lunes al Lugo y el Oviedo fue netamente superior al Fuenlabrada en el primer periodo, disponiendo de ocasiones más que suficientes para dejar el partido solventado. Los locales únicamente dispusieron de una opción clara, tras una indecisión de Christian que no aprovechó Iribas ante un Femenías que se mostró muy seguro. Tras ese susto, los azules consiguieron adelantarse en el marcador con suspense, ya que el tanto fue anulado por fuera de juego en primera instancia. Sin embargo, el VAR demostró que Sangalli se encontraba en posición correcta cuando remató a gol una dejada de cabeza de Christian tras una falta lanzada desde la banda derecha del ataque oviedista por Juanjo Nieto.

El Oviedo no se aculó con el gol y siguió dominando el partido sin mayores apuros, gozando, además, de dos clarísimas ocasiones para dejar sentenciado el choque. En el minuto 36, un gran pase en profundidad de Borja Sánchez dejó solo a Leschuk ante Belman. El argentino se fue al suelo en lo que en primera instancia pareció un claro penalti. Sin embargo, a la vista de las repeticiones, el árbitro acertó al no señalar nada, ya que no se apreció contacto.

Los azules volvieron a tener una clara ocasión para marcar el segundo en el minuto 41. Borja Sánchez se plantó ante el guardameta local y trató de picarle el balón por arriba para marcar. Belman le adivinó la intención y detuvo con mérito.

El Fuenlabrada gozó de un par de faltas en el tramo final de este periodo para poner en apuros al Oviedo, pero sus delanteros no tuvieron mayores opciones ante una defensa azul muy segura y en la que destacó el aplomo de Grippo.

El Oviedo inició el segundo tiempo, con Carlos Hernández por Christian, bien plantado en el campo y dispuso de una primera oportunidad por mediación de Tejera, cuyo disparo se fue fuera. El partido se les puso más de cara a los azules con la expulsión de Ciss por doble amarilla. Sin embargo, a la salida de un córner Dieguez se aprovechó de la indecisión defensiva de los de Ziganda para establecer el empate en el marcador.

Lejos de aprovechar su superioridad numérica, el Oviedo se atascó ante un combativo Fuenlabrada, entrando el partido en un tramo muy trabado en el que Mossa vio tarjeta amarilla. El catalán cumple ciclo y no jugará el domingo ante el Zaragoza.

El partido se volvió loco en el tramo final. Borja Valle adelantó a los azules en el 86, pero solo dos minutos después empataba Borja Garcés para los madrileños. De ahí a la conclusión del partido, acercamientos del Oviedo, pero sin premio.