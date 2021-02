El defensa del Oviedo Grippo, ex del Zaragoza, se sinceró ayer sobre su salida del club azul antes del partido del domingo (21.00 horas, Gol) entre carbayones y maños. “Decidí irme por mí y por mi carrera, porque en el Zaragoza nunca me pidieron que lo hiciera. En el Oviedo me dieron esa oportunidad de jugar, con un contrato que en verano podía ser de dos años más, como así fue. Y visto cómo salió todo, creo que la decisión fue la correcta en un año que aquí en Oviedo ha sido muy intenso, con la pandemia y con lo que el equipo sufrió para lograr la permanencia, algo que logramos trabajando muy bien”, dijo el central en una entrevista con el “El Periódico de Aragón”, propiedad de Prensa Ibérica, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

El defensa puso el foco en la salvación de los dos equipos y aseguró que ambos eludirán el descenso. “Mi quiniela para este curso es una en la que ni Zaragoza ni Oviedo acaban bajando. Eso al menos creo que pasará. Pero en el fútbol no hay que esperar las cosas sino hacerlas trabajando mucho. Hay que ganar partidos, pero pienso que se salvarán los dos”, recalcó. El central también respondió sobre la endeblez del Oviedo en las jugadas a balón parado. “En la estrategia defienden todos y es una cuestión de concentración y responsabilidad. Nosotros vamos a mejorar en esa faceta seguro, pero también aviso que somos uno de los mejores equipos en la estrategia ofensiva”, indicó. Sobre qué equipo llega mejor al encuentro Grippo se mostró confiado con las posibilidades del equipo azul. “Nosotros hemos tenido un mes y medio más complicado, pero los dos últimos partidos nos han dado confianza y yo creo que vamos a salir pronto de ahí abajo”.

Franco Serrano, del Zaragoza, baja en el Tartiere por covid. El centrocampista del Zaragoza Francho Serrano causará baja por covid en el partido en el Tartiere. El club comunicó ayer el contagio del canterano, que se encuentra bien.