El Oviedo volvió esta mañana al trabajo centrado en preparar el duelo ante el Zaragoza. Ziganda comenzó a confeccionar su once, en el que una entrada será segura salvo sorpresa mayúscula. Javi Mier será titular por la baja de Tejera en el centro del campo. Sumará, si nada se tuerce, veinte partidos esta temporada (doce de ellos como titular). El canterano tiene ficha del Vetusta pero ya es uno más del primer equipo. Como lo es Lucas, que también se perfila como titular por la ausencia de Mossa, sancionado como Tejera. Javi Mier, Lucas y Borja Sánchez apuntan a titulares y por tanto el once de Ziganda estará plagado de ovetenses. No será como en Sabadell, cuando se llegaron a juntar cinco nacidos en la capital, pero sí habrá una presencia representativa de canteranos nacidos en Oviedo.

Mier y Lucas son dos de los jugadores a los que más ha defendido Ziganda desde su llegada. “Yo creo que me valora y confía en mí sobre todo por una circunstancia: me va la vida en cada entrenamiento. Me dejo la piel. Siempre fui al máximo, ya desde pequeño. Más que nada, para quedar bien conmigo mismo. Me gusta estar contento con mi trabajo. Y si a la gente y al entrenador le gusta, mejor”, dijo Javi Mier en una reciente entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Lucas dijo hoy mismo que está con ganas e ilusión de jugar.

Borja, el otro carbayón, fue uno de los destacados ante el Fuenlabrada y además está cerca de renovar con el Oviedo.