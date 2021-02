La hora de Javi Mier: "Lleva concentrado toda la semana"

Cuatro partidos después, vuelve el vetustiano favorito de Ziganda para que el Oviedo sume hoy una victoria clave ante el Zaragoza (21.00 horas, Gol). Javi Mier será titular esta noche salvo sorpresa mayúscula por el sancionado Tejera. Si hay dudas en el ataque de Ziganda casi no existe ninguna sobre qué sucede cuando Tejera o Edgar no están. Ni Aburjania, que se tuvo que ir al Cartagena en busca de minutos, ni Jimmy, prácticamente desaparecido en combate, le han hecho sombra a Mier como suplente de lujo del Oviedo. Cuando Tejera faltó por lesión el que no se movió fue Mier, que sumó seis titularidades consecutivas y rindió a la perfección en el doble pivote.

El ovetense llegará hoy a la veintena de partidos jugados esta temporada. Una cifra impensable cuando el balón echó a rodar el pasado verano. Hasta ahora lleva once como titular. Cinco de ellos en el Tartiere. El balance de Mier en casa cuando sale de mano, como el del equipo, no es bueno: una victoria, dos empates y una derrota. Hoy está ante la oportunidad de equilibrar el cómputo. “Está preparado y ha estado muy concentrado durante la semana. Su actitud es de diez”, dicen desde el vestuario del Oviedo sobre un canterano que tiene ficha del filial, aunque no ha jugado ni un solo partido con el Vetusta, indicativo de la confianza que tiene depositada en él Ziganda.

La temporada que viene tendrá ficha y dorsal del primer equipo. Los datos de Javi Mier esta campaña, la primera asentado en la categoría tras su debut el año pasado, con Rozada, avalan su rendimiento. El canterano recupera más de tres balones por partido, aunque en su debe está el perder más balones: casi 8 por encuentro. Aunque pueda pasar desapercibido, también destaca en el regate: casi uno por encuentro jugando de pivote. En cambio, casi nunca le desbordan: solo seis en todo el campeonato. En cifras generales, promedia 24 pases por partido y además lleva una asistencia de gol. Ha rematado 17 veces a puerta y consiguió un gol: aquel ante el Mallorca de esta temporada en el Tartiere. Hoy irá a por el segundo. Y a por la segunda victoria en casa del Oviedo después del traspié en Fuenlabrada.