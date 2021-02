La previa del Oviedo-Zaragoza: ganar para no sufrir

El triunfo contra el Lugo fue un balón de oxígeno tras una crisis de aúpa. El empate ante el Fuenlabrada un bajón por las circunstancias: plácida segunda parte contra un equipo en inferioridad numérica y guantazo final. Vuelta a la casilla de salida. Por eso, el duelo del Oviedo de esta noche ante el Zaragoza en el Tartiere (21.00 horas, Gol) es una prueba de moral. O más que eso. Un encuentro clave en lo anímico, la oportunidad de sumar dos victorias seguidas en casa y, además, un partido trascendental en la tabla. Ganar para no sufrir.

El Oviedo, incapaz en todo el curso de pasar del 11.º puesto, marcha el 15.º con 32 puntos. El Zaragoza, histórico en apuros, va el 18.º con 27, los mismos que el Sabadell, que marca el descenso. De ahí que una victoria azul suponga sobre el papel un salto importante sobre la pesadilla del abismo, más cerca hasta el momento para el Oviedo que los puestos de play-off, el objetivo que marcan los jugadores y la propiedad del club.

El partido de esta tarde supone además la última cita antes del particular Tourmalet del Oviedo: Espanyol, Leganés y Mallorca. El Cuco ha defendido a capa y a espada a sus futbolistas durante la semana y no se espera una gran revolución para intentar doblegar al Zaragoza. Arribas es la principal novedad de la convocatoria del Oviedo, aunque el madrileño todavía no está bien físicamente tras su lesión y no jugará.

Sí habrá cambios por obligación. Mossa está sancionado, al igual que Tejera, y el Cuco tirará de El Requexón para suplirles. Javi Mier y Lucas tendrán su oportunidad en un partido importante.

El resto de la defensa y el centro del campo parece fijo: Grippo y Christian de centrales, Juanjo Nieto en el lateral derecho y Edgar en el doble pivote junto a Mier. Es en el ataque donde el abanico de posibilidades está más abierto por las dudas y el mal momento de los de arriba. Leschuk atraviesa una sequía goleadora que supera los dos meses, aunque Ziganda confirmó esta semana su confianza en el argentino.

Mientras, Borja Valle está a la espera. Lleva en el club desde enero y todavía no ha sido titular por la férrea competencia: Nahuel, de bajón en las últimas citas, ha sido inamovible hasta ahora. Borja Sánchez y Sangalli, a priori, tienen el puesto asegurado en las alas. El Cuco comunicará hoy la alineación a sus jugadores en el hotel de concentración, aunque lo barruntado durante la semana es continuidad con el ataque de las últimas citas. El once sería el compuesto por Femenías; Nieto, Grippo, Christian, Lucas; Mier, Edgar, Sangalli, Borja Sánchez, Nahuel y Blanco Leschuk.

El Zaragoza, por su parte, llega al partido de esta noche necesitado tras una derrota y un empate. Javi Ros atraviesa problemas físicos y Francho es positivo en covid. La principal amenaza de los maños es el delantero Narváez, que lleva ya siete tantos y formará pareja con Álex Alegría, ex del Sporting.