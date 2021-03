El bisturí del Oviedo-Zaragoza: un partido flojo para volver al carril

Es tan, tan, tan igualada y compacta esta Segunda División que con una victoria, la de ayer ante el Zaragoza, el Oviedo ascendió cinco puestos de un plumazo. Del 16.º al 11.º, su mejor posición en la tabla en seis meses de Liga. A un Oviedo flojo en un partido más flojo todavía le bastó aprovechar una ocasión para llevarse un botín valiosísimo justo antes de encarar su Tourmalet particular: Espanyol, Leganés y Mallorca. El oportuno cabezazo de Rodri dio la tranquilidad. Punto que se apunta el Cuco, que dejó fuera a Leschuk para dar paso al ariete andaluz, que no hizo un gran partido, pero sí estuvo presente en lo más importante: el remate. Poco más se puede destacar de un Oviedo fallón, con imprecisiones desesperantes, dudas en el balón parado y un miedo final que no se entendió visto lo visto en el encuentro. En los últimos cinco minutos hubo más marcha que en todos los anteriores. Revisión con susto del VAR –señaló falta a Grippo cuando todos se temían lo peor–, larguero de Sangalli y un Oviedo que acabó achichando agua con cinco defensas porque el Cuco echó demasiado atrás al equipo. Recordó a los tiempos de Anquela. Lo positivo para los azules es que toman 8 puntos de distancia con el descenso y dejan en la pelea al Zaragoza, de lo peor que pasó esta temporada por el Tartiere. El play-off se queda a siete puntos. El Oviedo, como en toda la temporada, ni p’arriba ni p’abajo.

Nahuel es intocable.

Antes de enero podría entenderse. Riki, el mediapunta que la rompe en Santander, no contaba para el Cuco y el atacante argentino carecía de competencia real más allá del intrascendente Mujica o incluso Mier en contadas ocasiones. Ahora, se supone, hay diferencias: Borja Valle está en la nave y Nahuel atraviesa su peor momento de la temporada. Ayer en la primera parte ante el Zaragoza no dio una, aunque la confianza del Cuco en sus posibilidades sigue siendo total. Mientras, Valle sigue y sigue esperando en el banquillo. Lleva ya dos meses como azul y sigue en el banquillo. Y lo que le queda...se lamentaba ayer alguno en el Oviedo. El Cuco, consciente de su mal momento, retiró ayer a Nahuel en el minuto 75. El cambio habitual era, hasta ayer, Borja Sánchez.

El Tiburón, otro fichaje de Arnau que va al banquillo

El Cuco Ziganda llegó ayer bien tranquilo al Carlos Tartiere. Traje oscuro, compartía confidencias con algún empleado del club mientras pasaba los controles del covid. Con Arnau, un tímido saludo y a otra cosa. Horas antes de eso, el Cuco dio la alineación a la plantilla del Oviedo en el hotel de concentración antes de partir al Tartiere. Leschuk no estaba entre los elegidos. El Tiburón, el nueve referencia, el fichaje de quilates del verano, el que más cobra de la plantilla, en el banquillo tras su peor racha de la temporada: más de dos meses sin marcar. Otro fichaje de Arnau al banco. El argentino tenía unas leves molestias físicas, aunque durante la semana se le vio con sus compañeros en los entrenamientos de El Requexón. El sustituto de Leschuk fue Rodri, que llevaba sin marcar el mismo tiempo que el argentino... Hasta ayer en el minuto 53.

El mal momento de Edgar

La ausencia sensible de ayer para el Oviedo fue la de Tejera, aunque el que sigue sin encontrar su forma es Edgar. El pivote no ha sido el mismo desde su contagio de covid, que le tuvo varias semanas aislado. Casi no tuvo síntomas y pudo entrenarse en su domicilio, pero le está costando más de la cuenta recuperar la forma del primer tramo de Liga. Se le ve excesivamente lento y sin acierto en el pase. Javi Mier, sustituto de Tejera, estuvo bien y confirmó que puede ser un recambio de garantías en caso de necesidad. Ayer fue de menos a más.

Grippo en modo líder

Grippo, en modo líder y salvador. Y con el brazalete de capitán. El central del Oviedo, otra vez insustituible tras demasiadas semanas en el banquillo, jugó ayer un partido especial. Zaragoza es su casa. Allí dejó un buen recuerdo. “Tomé la decisión correcta cuando me fui al Oviedo”, dijo el suizo en una entrevista durante la semana. En Zaragoza fue el líder de la defensa y en Oviedo va camino de serlo. Ayer salvó un gol del Zaragoza en la primera parte e inició la contra del gol de Rodri. Además, estuvo mandón. No es casualidad que sea capitán pese a que lleva un año de carbayón. Ayer era el jugador al que más se le escuchaba dar indicaciones. Si había que dialogar con el árbitro, ahí estaba. “¡Bien Luki (Lucas), bien!; ¡presionamos! ¡bien chavales!”. A los 16 minutos vio la primera amarilla de toda la temporada por una entrada evitable en el centro del campo.