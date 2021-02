El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, reconoció tras la victoria ante el Zaragoza que “hasta que marcamos el gol, no fue un buen partido. Jugamos de manera precipitada, sin confianza, más preocupados por no cometer errores y no estábamos cómodos en el partido, pero el gol de Rodri nos asentó, nos juntamos y conseguimos tener el control del partido, teniendo además claras opciones para aumentar la ventaja. Fuimos de menos a más y fuimos merecedores de la victoria”. El técnico navarro destacó que “es un triunfo que nos tiene que dar confianza, moral y seguridad de cara al futuro porque son tres puntos muy importantes, y más teniendo en mente el calendario que ahora tenemos por delante”.

Ziganda señaló que el equipo fue más “práctico que en otros partidos en los que merecimos más, pero nos estaba costando sacar los resultados. En este, tras marcar el gol, nos liberamos porque hasta entonces estábamos más pendientes de no equivocarnos que de hacer cosas. Nos soltamos y eso nos permitió tener alguna alegría con el balón”. El técnico señaló que sigue siendo optimista: “Tenemos que serlo. Muy pocas veces este equipo dejó la sensación de que puede hacer más en los partidos. Lo da todo. Hay que seguir en esta línea. La victoria es importante, pero no está nada hecho. No podemos pararnos aquí, tenemos que seguir insistiendo y no renunciar a nada”.

Con respecto a la suplencia de Blanco Leschuk dijo: “Venía trabajando mucho y bien, pero queríamos darle tranquilidad y quitarle un poco de presión para que recupere la confianza”.