“Un chute de moral antes de lo que viene...”: lo que piensa el vestuario del Oviedo tras ganar al Zaragoza

“Contra el Zaragoza no era un partido más. Mira lo que nos viene ahora...Ver la clasificación y sentirse lejos del descenso es un chute de moral para seguir”. Lo razonaba ya en frío un futbolista del Oviedo pocas horas después de la victoria ante el Zaragoza y ejemplifica el sentir del vestuario azul. La plantilla ha liberado miedo tras vencer el domingo. Por la trascendencia del partido, un rival de la zona baja que lucha por el descenso y otro histórico en horas bajas, y por el futuro inmediato.

El Oviedo no tiene tiempo que perder y encara ya su Tourmalet particular que empezará el viernes en Barcelona ante el Espanyol (21.00 horas, Gol), seguirá en casa ante el Leganés y culminará en Mallorca. Tres de los rivales más poderosos, de una tacada. De ahí que el vestuario dé mucho valor al colchón obtenido en los últimos partidos justo antes de encarar estas tres citas. Piensan en la plantilla que los tres partidos que vienen suponen la oportunidad perfecta para poder mostrar a dónde va este Oviedo. El equipo todavía no ha logrado asomarse en la parte alta de la tabla y además tiene un mal balance contra los conjuntos que luchan por arriba.

El dato no engaña: los azules solo han logrado ganar un partido de los disputados ante los seis primeros clasificados. Fue el derbi ante el Sporting en el Carlos Tartiere (1-0). El balance del resto de partidos por las alturas es negativo. Empate ante Mallorca (2-2) y Rayo Vallecano (0-0) y derrotas ante Espanyol (0-2), Almería (1-2) y Leganés (2-0). Cinco puntos de 18 posibles contra los mejores. El 27% del botín.

Los jugadores del Oviedo son conscientes de que para poder aspirar al play-off de ascenso, el objetivo que repiten desde El Requexón, es necesario dar un golpe encima de la mesa. La primera oportunidad para hacerlo será ante el Espanyol, que tiene 36 millones de euros más de límite salarial que los azules y es un claro candidato a ascender a Primera por la vía rápida. Las sensaciones del vestuario del Oviedo, positivas tras el bajón del empate ante el Fuenlabrada, llegan cuando el equipo acumula ya una “miniracha” de tres partidos sin conocer la derrota. El camino de sumar puntos tras una crisis de resultados coincide con la vuelta del Cuco a la dinámica de trabajo tras su contagio de covid. Sin el navarro, el Oviedo perdió ante el Albacete en casa y frente al Logroñés. Con él, dos victorias y un empate. 7 de 9. “Más que en el partido, sí se nota que está durante la semana. Es el jefe del vestuario y es importante que esté en el trabajo diario”, señala un miembro de la plantilla azul.