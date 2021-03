El Vetusta se la pega: derrota del filial del Real Oviedo por 4-1 en el campo del Numancia

Numancia, 4-Vetusta, 1 Numancia: Ximo Miralles (1); Borja San Emeterio (1), Manzanara (2), Borja López (1), Aguirre (2); Cotán (1), Andrés (2); Moha (2), Menudo (2), Del Campo (1) y Gabarre (1). Cambios: José Fran (1) por Del Campo, en el min. 57. Tamayo (1) por Moha, en el min. 77. Asier Benito (1) por Gabarre, en el min. 77. Pablo Muñoz (1) por Andrés, en el min. 84. Ronald (1) por Menudo, en el min. 84. Vetusta: Hórreo (1); Jorge Mier (1), Armenteros (1), Ugarte (1), Pedro Inglés (1), David Ámez (1); Róber (1); Meléndez (2), Guille Bernabéu (1), Erik Aguado (1) y Javi Cueto (2). Cambios: Alberto (2) por Ámez, en el min. 46. Joselu (1) por Róber, en el min. 69. Steven (1) por Aguado, en el min. 7. Lorea (1) por Meléndez, en el min. 80. Goles: 1-0, min. 41: Moha. 2-0, min. 43: Menudo. 2-1, min. 45: Javi Cueto (de penalti). 3-1, min. 70: Gabarre. 4-1, min. 87: Asier Benito. Árbitro: Ekaitz García Arriola, del comité vasco. Amonestó a los locales Borja San Emeterio y Menudo y a los visitantes Jorge Mier, Guille Bernabéu y Ugarte. Los Pajaritos.

No hubo opciones para el filial carbayón. El Vetusta cayó ayer por un contundente 4-1 frente al Numancia en un mal encuentro y no logró salir del descenso. El Vetusta se presentó con tres centrales para intentar aprovechar las debilidades del Numancia, pero a medida que pasaban los minutos el equipo local fue dominando el encuentro. El Vetusta no tuvo repercusión ofensiva y las internadas de Moha y Aguirre fueron pesadillas para los de Cañedo.

El canterano del Numancia Moha fue a más, pero le falló el último pase. Hasta que llegó Aguirre. El lateral dio una clase de centros al área, ya que sus dos asistencias fueron medio gol para los suyos. El primero fue para Moha, entrando en diagonal en solitario y cabeceando al palo largo. Dos minutos después, de nuevo Aguirre, pero esta vez al primer palo para que Menudo peinara al fondo de la red. 2-0 fácil poco antes del descanso.

Todo pintaba de color de rosa para los hombres de Huerta, ya que el Vetusta no había incomodado la portería rival en toda la primera parte. Hasta que llegó el minuto cuarenta y cinco. Un balón en largo lo cazó Javi Cueto para irse en velocidad. Aguantó las embestidas y una vez dentro del área fue derribado por San Emeterio. Penalti que transformó el propio Cueto. Chute de moral para los de Cañedo.

Tras el descanso, el planteamiento de ambos equipos fue el mismo. Si bien Cañedo dio entrada a Alberto, el Vetusta no llegó a incomodar la portería de Ximo Navarro. El equipo local, a medida que pasaron los minutos, situó a Del Campo como segundo delantero, ayudando a Gabarre en las acciones ofensivas.

Alberto tuvo cierto protagonismo en una de las escasas intentonas carbayonas al realizar un lanzamiento lejano que se marchó desviado, pero el Numancia avisaba con una ocasión de Menudo.

Fue un presagio de lo que vendría pocos minutos más tarde. El delantero oscense de los sorianos, Toni Gabarre, recogió un balón en la frontal y, tras dar en la espalda de un defensor, realizó una extraña parábola que terminó en el larguero, botando finalmente dentro de la portería de Hórreo. Otro mazazo para los de azul. Al final el partido, Asier Benito se quiso sumar al festín goleador para los suyos estableciendo el definitivo 4-1. El Vetusta se queda el antepenúltimo en la tabla con 18 puntos, a un punto de la salvación, que la marca el Lealtad con 19 puntos. El filial azul juega ante el Sporting B la jornada que viene.

Cañedo pide mirar hacia adelante. El entrenador del Vetusta, Emilio Cañedo, valoró la derrota de su equipo. “Toca recuperarnos lo antes posible para el partido del domingo ante el Sporting B, que será la clave de la Liga. Hoy (por ayer) salimos con un resultado adverso, pero a tres puntos del Numancia, que es uno de los equipos preparado para luchar por el premio del ascenso”.