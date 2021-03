La crónica del Real Oviedo: Punto de altura de los azules ante uno de los favoritos de la Liga

El Oviedo sacó un punto de altura ante el Espanyol. Los azules mostraron dos caras en su primera visita al RCD Stadium. La primera, en el tramo inicial, fue muy mala. El miedo encogió a un Oviedo que no daba una. No tenía el balón, no defendía bien y estaba a merced de un Espanyol que se encontraba muy cómodo y no tenía ninguna oposición. El Oviedo se asustó en exceso y lo pagó con el gol de Melendo. Todo parecía indicar que la derrota era inevitable, pero los azules comenzaron a dar muestras de reacción. Lo hicieron antes de la jugada clave del partido.

Una entrada de Didac sobre Nieto fue sancionada en principio con tarjeta amarilla, pero el VAR reclamó la atención del árbitro, que tras visionar la jugada mostró la roja al jugador catalán. A partir del ahí, el partido dio un cambio brusco y en la segunda mitad el Oviedo fue muy superior al Espanyol. Ziganda puso toda su artillería en el campo y Nahuel logró el tanto del empate con un golazo.

Quedaba mucho para el final, pero los azules mostraron ambición para ir a por la victoria. Estuvieron cerca, tuvieron mucha presencia en ataque, pero les faltó acierto en el último pase para generar claras ocasiones, ante un Espanyol que ya se limitaba a defenderse. Al final, los azules lograron un punto que hubieran firmado antes de jugar, pero parece escaso botín por el desarrollo del partido.

El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, optó por dar continuidad al equipo que ganó al Zaragoza, con la única novedad de la vuelta de Tejera al once inicial en lugar de Nahuel, mientras que Javi Mier adelantó su posición habitual para jugar de enlace con Rodri. En el Espanyol la novedad más destacada fue la presencia desde el inicio de su goleador Raúl de Tomás, que se había perdido el partido ante el Sporting por molestias físicas en una de sus rodillas. El Oviedo salió con mucho miedo y lo pagó en el tramo inicial.

En el primer minuto ya había cedido el primer córner y el juego era un monólogo del Espanyol. Los azules apenas tenían el balón y cuando lo conseguían apenas le duraba ante un rival que estaba muy cómodo, con mucha posesión y sin oposición. Así, en la primera jugada trenzada de los catalanes en ataque abrieron el marcador. Un disparo desde la frontal del área de Raúl de Tomás fue rechazado en primera instancia por Femenías y Melendo, muy atento, envió el balón a la red.

Nahuel, que salió en la segunda mitad por Lucas, marcó el empate con un golazo

El Oviedo estaba dejando muchos espacios para jugar al Espanyol, que tenía todo el control del juego. Además, no le hacía falta mucho. Aseguraba la posesión sin ninguna prisa, ante un Oviedo que cuando recuperaba el balón le costaba un mundo progresar. A partir del minuto 25, el Oviedo comenzó a despertar y a dejar atrás su complejo de inferioridad. Se atrevió un poco más y, aunque no generó claras situaciones de peligro, no fue el equipo timorato del inicio.

Un remate de cabeza de Javi Mier y un disparo flojo de Tejera fueron sus únicas opciones, antes de que una acción de Didac sobre Nieto, sancionada en principio por el árbitro con tarjeta amarilla y tras la intervención del VAR con roja, equilibrase más el partido antes de llegar al descanso. En la segunda mitad, el Oviedo fue muy superior. Ziganda dio entrada a Borja Valle, Nahuel y Blanco Leschuk para equilibrar el partido y los azules lo consiguieron con un golazo de Nahuel, en el minuto 66.

A partir de ahí, todo el miedo que habían mostrado los azules en el tramo inicial del partido se convirtió en ambición para buscar la victoria ante un Espanyol que sufría para defender los acosos del Oviedo y apenas le quedaban fuerzas para intentar acercarse a la portería de Femenías. Ziganda dio entrada a Obeng en el tramo final buscando más capacidad de remate, pero los azules no supieron traducir su superioridad en claras ocasiones para llevarse la victoria ante un rival entregado que se conformó con el empate, tras jugar casi 60 minutos en inferioridad.

El punto permite a los azules mantener la buena racha de los últimos partidos (encadena ya cuatro sin perder, con 8 puntos de 12 posibles), lo que le permite mantenerse en la zona de tranquilidad con la esperanza de poder dar el salto de calidad.