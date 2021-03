El Oviedo se reparte el gol

A falta de consumados especialistas como fueron Ortuño, Toché o Linares en campañas precedentes, el Oviedo de esta temporada se reparte el gol. Los azules, solo superados en esta faceta por los tres primeros –Mallorca, Espanyol y Almería–, llevan un total de 32 dianas en lo que va de curso, anotadas por doce jugadores diferentes y por dos rivales en propia puerta. Por encima de los atacantes puros, que están firmando unos números muy discretos, la línea que da pólvora a los oviedistas es la de los mediocampistas ofensivos y mediapuntas, que suman ya trece dianas. Nahuel Leiva dejó bien claro el pasado viernes en Barcelona que el verdadero peligro carbayón llega de ahí. Arrancó desde la medular para batir a Diego López de un espectacular disparo desde fuera del área.

El argentino, cedido al Oviedo por el Tenerife, logró ante el Espanyol su quinto gol del curso, lo que le sirve para compartir el pichichi azul con Marco Sangalli. Leiva está haciendo olvidar a Yoel Bárcenas como complemento goleador para los hombres de área. El panameño logró el pasado año ocho tantos de azul y este curso únicamente lleva dos con el Girona, el equipo al que se fue tras abandonar el Oviedo. Todos los medios azules suman a estas alturas de la temporada tantos o más goles que Bárcenas.

Pese a la escasa producción realizadora de Blanco Leschuk, Rodri Ríos y Samuel Obeng, con tan solo ocho goles entre los tres, y pese también a que se quedaron en blanco en nueve de las 28 jornadas disputadas hasta ahora, los números anotadores de los azules superan a la de varios equipos que les anteceden en la clasificación. Son el Sporting, el Leganés, la Ponferradina, el Mirandés y el Girona.

Nahuel Leiva, con sus cinco goles, está pulverizando sus registros del curso pasado en el Tenerife, cuando únicamente anotó una diana. El argentino se estrenó con doblete en el triunfo por uno a dos ante la UD Las Palmas. Luego, anotó el gol azul en el empate a uno ante el Fuenlabrada en el Tartiere y estableció la igualada, también a uno, en el Oviedo-Málaga disputado en La Rosaleda.

Sangalli, por su lado, ya ha igualado los cinco tantos que consiguió el curso anterior, el de su estreno de azul. El pundonoroso extremo donostiarra logró el gol del empate en Miranda (1-1), abrió la lata en la goleada al Castellón (4-0), igualó el partido en las tablas con el Alcorcón (1-1), anotó el tanto de la victoria en Sabadell (0-1) y metió el primero en el reciente empate en Fuenlabrada (2-2). Sangalli pudo hacer el sexto de su cuenta particular ante el Zaragoza en el Tartiere, pero su espectacular vaselina se estrelló en el larguero. Obeng, que no ve puerta desde finales de octubre, no estuvo atento para anotar el rechace prácticamente a placer.

El canterano Borja Sánchez, que está alcanzando su mejor nivel de forma cuando se acerca la fase decisiva de la temporada, lleva tres goles, uno menos de los conseguidos en el conjunto de la 2019-2020. En concreto, el talentoso centrocampista ovetense anotó el segundo contra el Castellón, el primero del triunfo en Zaragoza (1-2) y el último de la goleada (4-2) al Tenerife en el Tartiere.

Los pivotes azules también participan en el reparto de la tarta goleadora azul. Sergio Tejera lleva dos tantos, ambos de penalti. Uno fue el que decidió el derbi ante el Sporting en el Tartiere (1-0). El otro valió para empatar e iniciar la remontada en el importantísimo partido ante el Lugo, que se había adelantado en el marcador. Su compañero en la medular, el espigado Edgar González, también ha hecho dos goles. Fueron los que cerraron el cuatro a cero al Castellón.

En la nómina de los goleadores azules también aparece Javi Mier, tercer pivote del equipo, aunque Ziganda le haya utilizado por la banda, de mediapunta o de delantero. El canterano, una de las sorpresas agradables de la campaña, ha anotado un tanto. Fue el que abrió el camino para el empate ante el Mallorca, que se había puesto con cero a dos en el marcador en un intenso partido que el Oviedo logró igualar.

El tanto del empate ante los bermellones fue obra de Arribas, que ha colaborado con la producción realizadora azul con otra diana. Fue la que adelantó al Oviedo en el Carlos Belmonte, partido en el que resultó expulsado de forma rigurosa por el colegiado Sánchez López y que el Albacete acabó empatando a uno.

Sin abandonar la zaga, Christian Fernández y Juanjo Nieto llevan una diana cada uno. La del cántabro fue la segunda en la remontada ante el Lugo en el Tartiere. El lateral derecho castellonense marcó la suya en ese mismo partido. Fue el tercer gol, el de la tranquilidad.

En ataque, Rodri Ríos, que estuvo lesionado, limita su cuenta anotadora a dos tantos. El más reciente fue el que sirvió para doblegar al Zaragoza la semana pasada en el Tartiere. El otro se remonta al partido de diciembre ante el Tenerife. En concreto, fue el tercero de los cuatro logrados aquel día por los azules.

Nahuel Leschuk ha dado muestras de su calidad, pero también ha confirmado que no es un “killer” ante la portería contraria. El Tiburón lleva cuatro goles, los dos últimos ante el Tenerife hace ya casi tres meses. Previamente, el ariete había anotado el del triunfo en La Romareda y el tanto del empate momentáneo ante el Almería, choque que el Oviedo acabó perdiendo por uno a dos. La racha negativa de Obeng se extiende desde el 28 de octubre, cuando marcó ante el Logroñés (2-3). Su otro gol fue al Leganés en Butarque (2-1).