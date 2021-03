Próximo rival azul: el Leganés acumula dos pinchazos consecutivos antes del choque frente al Oviedo

Estos dos reveses del Lega en vísperas del Tartiere suponen un arma de doble filo para el Oviedo, que el domingo se enfrentará a un rival que marcha en la cuarta plaza de la clasificación, en puesto de play-off y con un colchón de ocho puntos sobre la Ponferradina. Si miran hacia arriba, los de Garitano ven a Espanyol y al Almería como rivales que todavía están al alcance de la mano. Para ello, necesitan mejorar cuanto antes sus números a domicilio, que son los peores de los gallitos de la categoría. Reflejan tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, con un cómputo de diez goles a favor y catorce en contra.

Refuerzo moral

El buen resultado del viernes en el RCDE Stadium ha reforzado la moral de un Oviedo que espera hacer bueno el empate ante los madrileños. Ziganda advierte de que los azules saldrán a por los tres puntos, por mucho que considere al Leganés, junto al Espanyol, el equipo de la categoría que más claras tiene las cosas. Si necesita encerrarse para aguantar el resultado en el Tartiere no lo va a dudar. En punta se encomendará a dos de los mejores delanteros de la categoría, como son Sabin Merino y Borja Bastón.

El Oviedo solo ha ganado al Sporting de los equipos que ocupan en estos momentos puestos de play-off, pero también es cierto que únicamente le han conseguido doblegar el propio Leganés en Butarque (2-1) y el Almería en el Tartiere, este último con una actuación arbitral controvertida, ya que el colegiado señaló penalti en un lance entre Carlos Hernández y Sadiq que pareció un mero forcejeo entre el defensa ovetense y el atacante almeriense. Los de Ziganda lograron igualar a dos tantos en su feudo con el actual líder de Segunda, un Mallorca que se puso cero a dos en el marcador y que bien pudo haber caído derrotado si llega a entrar un remate de Obeng que se estrelló en la madera ya en los minutos finales. Además, el Oviedo logró atar un punto en la visita del Rayo Vallecano.

La locura de Butarque

Los experimentos, con gaseosa. Esa es la norma de Ziganda, un técnico al que le cuesta introducir cambios en su equipo. Por eso sorprendió tanto que en el choque de la primera vuelta ante el Leganés revolucionará el once desde la portería a la punta del ataque. Fue una apuesta que no le salió bien y que el Cuco no ha repetido.

Era la octava jornada y el Oviedo llegaba a Butarque en decimoséptima posición de la tabla, con siete puntos, tras un empate más bien insípido ante el Rayo en el Tartiere. Ziganda sorprendió a todos con una alineación con diez cambios. Brazao estuvo bajo los palos, Diegui en el lateral derecho, Jimmy y Aburjania en el eje central, y Viti, Cedric y Obeng en la punta de ataque. El técnico, todavía con empate a cero en el marcador, hizo cuatro cambios a la vez en el minuto 59. Diegui, Aburjania, Cedric y Viti dejaron sus puestos a Tejera, Juanjo Nieto, Sangalli y Nahuel. El Oviedo acabó perdiendo 2-1 y en puesto de descenso.