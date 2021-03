Nahuel, sobre el play-off: “Buscamos los resultados para pensar en más”

Nahuel Leiva, “feliz en el club y en la ciudad”, no se conforma con lo logrado hasta ahora en el terreno de juego. El atacante argentino, autor del espléndido gol del empate del Oviedo en Barcelona, se ve personalmente en buena línea –“está siendo un año importante para mí”, reconoce– y observa al equipo fortalecido tras el punto obtenido ante el Espanyol. Por ello, advierte de que tanto él como sus compañeros quieren más y que, en consecuencia, no dan por descartado el play-off por el ascenso cuando aún quedan 42 puntos por disputar. “Estamos en una dinámica buena, llega el tramo final de la temporada y tenemos que buscar buenos resultados para pensar en algo más”, subrayó el rosarino ayer, poco a antes de participar en El Requexón en la primera sesión preparatoria del importante choque del domingo ante el Leganés (Carlos Tartiere, 20.30 horas).

Asegura Nahuel que la plantilla oviedista se marchó “contenta” tras rascar un punto ante el Espanyol, uno de los gallitos de la categoría, pero en inferioridad numérica desde el minuto 46 de la primera parte. “Fuimos a por el partido ante un rival que es candidato a subir a Primera”, valoró el futbolista azul, de 24 años de edad y cedido al Oviedo por el Tenerife. A este respecto, y ante el próximo encuentro ante un Leganés que marcha cuarto en la Liga, Nahuel Leiva advierte de que los azules van a dar mucha guerra a los madrileños. “Nosotros salimos a competir contra todos los equipos, da igual que sean de arriba que de abajo. Así que el domingo será similar al Espanyol. Si salimos al cien por cien, se lo ponemos difícil a todos los rivales”, señaló el delantero argentino, que, con cinco dianas, se ha destapado como el máximo anotador de la plantilla junto a Marco Sangalli. Se trata de algo a lo que no da mayor relevancia, como no sea por lo que significa para ayudar al equipo. “Todos somos responsables de esa faceta y casi todos los jugadores hemos participado con goles. Esperemos que otros jugadores se sumen a esa lista”, indicó Nahuel en referencia a que hasta doce futbolistas azules han conseguido ver puerta en lo que va de temporada.

Tampoco considera un hecho llamativo el delantero que Ziganda le dejara en el banquillo al inicio del partido frente al Espanyol, para alinear como segundo delantero de un dibujo en 4-4-2 a Javi Mier, cuyo puesto natural es el de pivote. “Los 25 futbolistas estamos preparados para salir de inicio y tenemos que estar metidos para ayudar al equipo al máximo. El otro día me tocó el banquillo, pero cuando salí traté de hacerlo lo mejor posible”, asegura un Nahuel que solo tiene palabras de elogio para el Cuco. “El míster me está dando la confianza, el ánimo y la energía. Se lo debo todo a él. No me tengo que relajar y espero un final de temporada bueno para todos”, añadió el de Rosario.

Sobre su futuro más allá de esta temporada, una vez que concluya el periodo de préstamo acordado con el Tenerife, Leiva no esconde que le gustaría seguir de azul, si ello fuera posible. “Estoy muy feliz y agradecido al club por el trato que me ha dispensado desde el primer día. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en una ciudad y en un equipo. Quiero centrarme en lo mío, en meter goles y en ayudar al equipo. Luego, lo que tenga que ser, será, pero aquí estoy muy feliz”, concluyó el punta argentino.

Por cierto, entre las muchas felicitaciones que recibió Nahuel Leiva tras el obús que clavó en la escuadra de la portería espanyolista el pasado viernes hubo una muy especial. “Qué pedazo de gol”, escribió en Twitter el dueño del club, Arturo Elías Ayub, en respuesta a un mensaje inicial del futbolista azul en esa red social. El delantero se refirió ayer públicamente a ese apoyo por parte del máximo accionista. “Se agradece cuando el jefe está metido al cien por cien. El mensaje quiere decir que está con nosotros y esperemos que lleguen más goles así”, señaló el rosarino, que la pasada campaña en el Tenerife limitó su tarea realizadora a un solo tanto.