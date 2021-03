Los dilemas del Cuco para el partido ante el Leganés

El problema que se le presenta al Cuco Ziganda –con toda la plantilla disponible y varios futbolistas acercándose al mejor pico de forma de la temporada– es que sólo pueden jugar once a la vez. El técnico navarro tiene más alternativas que nunca para plantear el importante partido del domingo ante el Leganés (20.30 horas) en el Carlos Tartiere, con opciones diferentes tanto para el dibujo táctico como para la elección de los jugadores que lo plasmen sobre el terreno de juego. El posible regreso de Leschuk al once inicial; la entrada de Borja Valle, que cada vez está contando más para el entrenador; la composición del eje de la zaga, una vez que Alejandro Arribas está recuperado, o la continuidad de las rotaciones en el lateral izquierdo son algunas de la decisiones que debe tomar Ziganda a lo largo de la semana.

El técnico navarro afrontó el partido ante el Espanyol con un 4-4-2 en el que Javi Mier, cuya posición natural es la de pivote, acompañó a Rodri en la línea más adelantada. La apuesta no salió bien, ya que el Espanyol arrasó de inicio a los azules y controló el partido sin problemas hasta que se quedó con uno menos, por la expulsión de Didac, en el minuto 36. De cara al partido contra el Leganés, Ziganda podría cambiar de sistema para jugar con un único punta, a elegir entre Blanco Leschuk y Rodri. El soriano salió de inició ante el Zaragoza en el Tartiere y logró el gol del triunfo azul en el minuto 53, aprovechándose de cabeza de una indecisión de la defensa y el portero maños. El Cuco mantuvo la confianza en él para el RCDE Stadium, pero el punta, pese a que se vació físicamente, no estuvo inspirado en lo futbolístico. Fue relevado por el “tiburón” argentino a falta de 25 minutos para el final.

Leschuk no pudo romper en tierras catalanas su sequía ante el gol, aunque dispuso de alguna ocasión para ello, como un remate de cabeza a centro de Christian que se le fue fuera por poco. Su regreso al once inicial es uno de los dilemas para el domingo de Ziganda, que ya probó esta campaña, con escaso éxito, una delantera compartida por el argentino y Rodri. Si el técnico se decide a cambiar la vanguardia para prescindir de Javi Mier, como parece, lo más probable es que opte por retocar el dibujo para jugar con un punta de referencia y un segundo delantero por detrás.

Frente a la indefinición sobre Leschuk, quien sí parece tener todas las papeletas para regresar al once inicial es Nahuel Leiva, autor del soberbio gol que significó el empate azul en el RCDE Stadium. El rosarino, uno de los futbolistas más brillantes del Oviedo, no había tenido su mejor día contra el Zaragoza y se vio relegado al banquillo en Barcelona. Sin embargo, su salida al campo resultó trascendental. En el minuto 66, cuando apenas llevaba tres sobre el inmaculado césped perico, agarró un balón en el medio del campo, salió con decisión y velocidad hacia el área rival, lanzando un auténtico obús desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer Diego López. El veterano portero no pudo repetir el papel de salvador de su equipo que desempeñó en el choque del Tartiere de la primera vuelta (0-2).

Las característica de Nahuel parecen, además, muy adecuadas para encarar a un rival que, como el Leganés, sufre ante escuadras que se repliegan para salir rápido a la contra. Los de Garitano, que habían enlazado cinco partidos sin perder, llegarán al Carlos Tartiere tras dos pinchazos consecutivos ante el Cartagena y el Espanyol, dos equipos que ocupan posiciones de descenso. Los murcianos ganaron por dos a cero y los castellonenses rascaron un empate sin goles. De esta manera, Ziganda podría repetir ante los madrileños la estrategia que tan bien le salió ante el Zaragoza. Dejar la pelota al rival, cerrar bien todas las vías defensivas y aprovechar la velocidad de sus volantes ofensivos para generar peligro y marcar.

Con Nahuel reivindicándose como futbolista tras su mala temporada pasada en el Tenerife, club al que todavía pertenece, Ziganda sigue teniendo serias dificultades para que Borja Valle, único refuerzo invernal del Oviedo, encaje en el once inicial, habida cuenta también de que Borja Sánchez parece fijo en el costado izquierdo. El berciano, al que le costó coger el punto de forma por la inactividad que le produjo la complicada salida del Dínamo de Bucarest por impagos, disputó completa la segunda parte en Barcelona. Se le vio activo, aunque un tanto impreciso en las aproximaciones al área espanyolista. Ziganda reconoce que Valle se encuentra en buen momento y que ya se ha adaptado al estilo del equipo. Si no ha conseguido entrar en el once inicial es por méritos de otros compañeros y no por demérito suyo, razona el técnico.

Ziganda también afronta el choque ante el Leganés con sus cuatro centrales en condiciones. Alejandro Arribas estuvo un mes fuera por la rotura de fibras que sufrió en el partido ante el Logroñés en Las Gaunas, cuando defendía un balón en largo hacia David González, pero ya está plenamente recuperado y a disposición del técnico, que debe decidir si le reincorpora a la titularidad o si opta por dar continuidad a la pareja integrada por Simone Grippo y Christian Fernández. El suizo y el cántabro están firmando buenas actuaciones, pero hay que recordar que la dupla elegida por el Cuco para iniciar la temporada estuvo formada por Grippo y Arribas.

Donde también puede haber cambios para el choque con los pepineros es en el lateral izquierdo, un puesto en el que vienen rotando durante buena parte de la temporada Mossa y Lucas Ahijado, este último a pierna cambiada ya que su posición natural es por la banda derecha. Ziganda alineó al canterano ante el Zaragoza, partido en el que Mossa estaba sancionado por acumulación de amonestaciones, y apostó por darle continuidad en Barcelona. Queda por conocer lo que sucederá ante el Leganés, pero vista la política de rotaciones del técnico lo más probable es que Mossa figure en el once.

El debate en la portería, que se reabrió después de los seis partidos consecutivos sin ganar enlazados por el Oviedo, parece decantado hacia Joan Femenías ante un Brazao que no dio la talla esperada cuando Ziganda optó por darle la alternativa en Butarque y en el Tartiere ante el Logroñés, partidos en los que el prometedor arquero brasileño encajó cinco goles. Aunque pareció que en el rechace previo al gol de Melendo para el Espanyol pudo hacer algo más, Femenías seguirá bajo los palos oviedistas el domingo, salvo monumental sorpresa por parte del Cuco.