El complicado futuro de Nahuel Leiva, la principal baza atacante del Oviedo

Sostiene Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que, cada jugador acaba jugando en el equipo que quiere. Si fuera realmente así, podría darse casi por seguro que Nahuel Leiva seguiría al menos un año más en Oviedo, donde se confiesa “muy feliz” en lo personal y en lo deportivo. Sin embargo, la continuidad del rosarino, cedido por el Tenerife, club que no está por la labor de prolongar el préstamo, se presenta muy complicada.

La dirección deportiva de la entidad canaria es conocedora de la buena campaña que está cuajando Nahuel a las órdenes de Ziganda, tras una temporada pasada de lo más decepcionante en la isla, y pretende sacar tajada de ello. Sobre todo teniendo en cuenta que la vinculación contractual del argentino con los del Heliodoro Rodríguez López concluye al final del curso que viene. Así, si no lo recupera para la primera plantilla, lo pondrá en el mercado el próximo verano para intentar un traspaso que suponga una buena inyección económica para un club que acumula una deuda de 14,4 millones de euros. Una nueva cesión sería la última alternativa para los tinerfeños a día de hoy.

El Oviedo no dispone de capacidad económica para entrar en una hipotética puja por el futbolista, pero sí que puede jugar la baza del interés de Nahuel por continuar en el Principado. Y más ante un previsible estancamiento del mercado el verano que viene. Antes de concretarse su llegada a la capital de Asturias, fue ofrecido a clubes de Brasil y de la MSL americana. También hubo alguna opción de salir de España rumbo a Inglaterra. Ninguna de ellas llegó a buen puerto.

El Tenerife y el Oviedo llegaron a un acuerdo el pasado verano para la cesión de Nahuel al club azul. Los chicharreros necesitaban liberar masa salarial para cerrar varias incorporaciones y, tras no concretarse ninguna oferta de traspaso en un mercado paralizado por el coronavirus, pactaron que el atacante se fuera a préstamo al Oviedo y que ambos clubes compartiesen a partes iguales la elevada ficha de un futbolista de indudable talento, pero que también necesitaba un cambio de aires. “Su salida es obligatoria para ambas partes. Necesita crecer en su carrera, a nivel económico tiene un contrato muy elevado y a día de hoy daña el control financiero”, detalló el director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, antes de cerrar la cesión sin opción de compra, algo que dificulta la permanencia de Leiva en Oviedo más allá de la actual temporada.

En principio, la alta ficha de Nahuel, un futbolista que llegó a España como una figura mundial en ciernes y que conserva cierto caché, pese a que no ha eclosionado, también supone un hándicap para su continuidad de azul.

Tras una temporada nefasta en Tenerife, Leiva fue entrando poco a poco en el equipo del Oviedo, hasta hacerse con la titularidad dentro de un tridente de segunda línea que comparte con Borja Sánchez y Marco Sangalli. El argentino recuperó la sonrisa, volvió a sentirse futbolista y se ha convertido en pieza clave de los azules, hasta el punto de que es su máximo anotador, con cinco tantos, los mismos que lleva Sangalli. Además, ha servido cuatro asistencias, lo que da idea de su creciente importancia en la vanguardia del Cuco. Golazos como el del pasado viernes ante el Espanyol elevan la cotización del delantero y hacen que el Tenerife se frote las manos.

El jugador insiste en que en Oviedo se siente muy a gusto, tanto en lo deportivo como en lo personal, pero prefiere dejar las decisiones y las negociaciones sobre su futuro para cuando acabe la actual temporada. La prioridad ahora es acelerar en la fase decisiva de la campaña para lograr cuanto antes los cincuenta puntos que den la permanencia y, a partir de ahí, luchar por cotas mayores. “Estoy muy feliz y agradecido al club por el trato que me ha dispensado desde el primer día. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto en una ciudad y en un equipo. Quiero centrarme en lo mío, en meter goles y en ayudar al equipo. Luego, lo que tenga que ser, será, pero aquí estoy muy feliz”, aseguró hace unos días Nahuel. Al argentino Oviedo le parece “una ciudad muy acogedora. Es pequeña, pero tampoco pido más. Me gusta la tranquilidad y el clima: soy más de frío que de calor. Con la lluvia y el mal tiempo me encuentro bien”, explicó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

Otra de las bazas a favor de la continuidad de Nahuel es Ziganda, cuya renovación se estancó a finales del pasado año, cuando los azules entraron en una malísima racha de resultados que les mantuvo seis partidos sin conocer la victoria. “El míster me está dando la confianza, el ánimo y la energía. Se lo debo todo a él”, declaró el futbolista en relación a un entrenador con el que mantiene unas excelentes relaciones, que no se han visto enturbiadas por la suplencia del pasado viernes ante el Espanyol.

El buen año de Nahuel tampoco ha pasado desapercibido para la propiedad del club. “Qué pedazo de gol”, escribió el dueño del Oviedo, Arturo Elías, en respuesta a un mensaje inicial del futbolista azul tras el gran tanto en el RCDE Stadium. “Se agradece cuando el jefe está metido al cien por cien”, valoró el delantero.

Una gran promesa que vuelve a sonreír

Nahuel Leiva, rosarino como Messi, llegó a España captado por la cantera del Villarreal con tan solo 13 años y con la vitola de promesa del fútbol mundial. Sus comienzos en tierras levantinas fueron complicados, ya que, por una serie de problemas burocráticos, tuvo que esperar hasta los dieciséis años para disputar su primer partido oficial con el Villarreal C de Tercera División. El debut en la máxima categoría sí que fue meteórico. Tuvo lugar en enero de 2014, en un partido contra la Real Sociedad disputado en el estadio de El Madrigal. Saltó al campo a 23 minutos del final de un choque en el que los amarillos acabaron goleando por cinco a uno a los vascos.

El atacante argentino salió cedido por primera vez en la temporada 2016-17, rumbo al Betis. El acuerdo entre los clubes era por dos años, pero no se completó. En 2018, Nahuel pasaba a integrar las filas del Barcelona B.

El siguiente destino del joven rosarino fue el Olympiacos griego, desde donde pasó en 2019 al Deportivo de La Coruña. El 30 de agosto de ese mismo año fichó por el Tenerife. con un contrato de tres temporadas que concluye en 2022.

A pesar de su indudable talento, Nahuel tampoco cuajó en tierras canarias. El curso pasado fue decepcionante y el delantero acabó desapareciendo de las alineaciones. Sin sitio en el equipo, la dirección técnica chicharrera decidió buscarle un destino para esta temporada, ya que su alta ficha era un impedimento para poder inscribir nuevos fichajes. Fue el Oviedo el que, finalmente, se hizo con sus servicios mediante una cesión sin opción de compra por parte de los azules.

Los antecedentes de Nahuel no eran los mejores y buena parte de la afición receló de su llegada a Oviedo. Sin embargo, bajo la batuta de Ziganda, el argentino ha ido recuperando la sonrisa dentro y fuera del campo. Es el máximo anotador del equipo junto a Sangalli, ha dado cuatro asistencias y el pasado viernes marcó un auténtico golazo ante el Espanyol. “Soy muy feliz”, reconoce.