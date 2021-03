El entrenador del Oviedo, José Ángel Cuco Ziganda, analizó esta mañana la situación del equipo azul antes de medirse el domingo al Leganés en el Tartiere (20.30 horas). El técnico azul dejó varios mensajes importantes a tener en cuenta. Habló, por ejemplo, de la situación del portero Brazão, suplente en las últimas citas, y también de su propio futuro. En ese sentido, Ziganda mandó un claro mensaje al club. Estas fueron las declaraciones del navarro.

¿Cómo ve al equipo?

“Al equipo se le está viendo sólido, compacto y duro. Ante el Espanyol pasamos un momento malo y luego cambiamos la dinámica del partido. Tenemos poder físico, orden y no somos endebles en ningún momento. Estoy viendo que los puntos vienen refrendados por la actitud y por la predisposición”.

¿El momento de mirar hacia arriba ganando al Leganés?

“Es el momento de intentar ganar el siguiente partido. Y luego, en abril, veremos dónde estamos. Tenemos la sensación de que podemos aspirar a ganar cualquier partido. El rival que viene es buenísimo, tiene muchos puntos y una gran plantilla, pero no nos podemos excusar en eso. Si ganamos el domingo veremos en qué situación estamos”.

“Nos vendría muy bien y veríamos el objetivo de los cincuenta puntos mucho más cerca. Sería un pildorazo de confianza y positivismo para los partidos que quedan”.

¿Se plantea una revolución como el día del Leganés?

“No me planteo nada parecido, no sé si habrá algún cambio, pero si lo hay será mínimo. No tiene por qué haber muchos cambios” .

¿Rodri o Leschuk?

“Depende del momento de forma que veamos. Los inicios de juego cambian porque nuestros delanteros tienen condiciones diferentes. Gustavo atrae mucha gente, es capaz de ganar segundas jugadas. Tenemos que tratar de aprovechar las condiciones favorables de cada uno”.

La situación de Brazão

“Brazão…Él lo sabe y todos los vemos: ha subido el nivel y no estoy descubriendo nada. Después de Navidad no tuvo un buen momento anímico y aquí no está logrando el objetivo para el que vino. Las circunstancias personales, estar aquí solo, las expectativas y no conseguirlo…Le ha costado asimilarlo y ahora le está dando la vuelta. Está haciendo un gran esfuerzo y le tiene que servir de cara al futuro. Le vemos entrenar muy bien, con otro ánimo y otra predisposición. Pensando en él, en el día a día y no en lo que podía haber sido. La decisión que está adoptando ahora es la buena y claro que tiene posibilidades de jugar”.

¿Quiere seguir en el Oviedo? ¿Cuándo empezarán las negociaciones?

“Estoy encantado en el Oviedo, muy contento por todo. Estoy disfrutando del fútbol, que es mi pasión. Vengo todos los días con una ilusión tremenda y disfruto de todo lo que rodea al club”.

“No me gustaría que se viera por parte de Ziganda (la renovación), sino que dependa del club. El que tiene la llave y el poder de decisión es el club. Creo que es bueno que estemos centrados en el día a día y es más importante que renovar o no al entrenador. Si el club tuviese prisa, estoy abierto. Pero creo que lo principal es ir semana a semana. Mi principal ocupación es esa”.