El Oviedo espera renovar a Lucas este mes y apuntalar la defensa

Primero fue Christian Fernández. El siguiente será Mossa y a no mucho tardar, y si todo va según lo previsto, luego le tocará a Lucas. La defensa del Oviedo, quebradero de cabeza para los entrenadores en los últimos años, se caracteriza por la continuidad. La tuvo hace dos veranos, la tuvo el pasado y la tendrá también en los próximos meses porque la mayoría de los hombres de la retaguardia cuentan con la confianza del entrenador y de la dirección deportiva.

Actualmente, tres defensas azules finalizan su vinculación con el Oviedo en junio. Uno de ellos es Lucas, producto de El Requexón y que esta temporada se desempeña de lateral izquierdo pese a ser diestro. Él y Mossa comparten la propiedad del puesto de carrilero zurdo. El ovetense, de 26 años, finaliza contrato en junio y a priori la intención de ambas partes es pactar una renovación antes del fin del curso. Los agentes de Lucas esperan reunirse con el Oviedo antes de que finalice el mes para dejar encarrilada la citada ampliación. “Lucas quiere seguir en el Oviedo, es el equipo de su vida y el club y el entrenador están contentos con él”, dicen fuentes cercanas al jugador ovetense, que recalcan la buena sintonía con el Oviedo en las conversaciones que han mantenido hasta ahora, todas ellas informales.

La cumbre por Lucas, de hecho, se ha habría celebrado ya de no ser por la pandemia. Las restricciones a causa del covid han retrasado la cita con los agentes del jugador, que son los mismos que gestionan los derechos de Femenías y Grippo, dos fichajes recientes del Arnau en el Oviedo.

El club valora a Lucas, forjado en El Requexón y ejemplo de constancia para llegar a la élite. Además, amarrar a Lucas es una decisión estratégica teniendo en cuenta la situación de Juanjo Nieto. El lateral derecho titular también finaliza contrato y de momento en el Oviedo son pesimistas con poder renovarle. De irse Nieto, sería necesaria una pieza en el lateral derecho y es ahí donde entraría con fuerza Lucas, que este año casi no ha jugado en su posición natural. El ovetense ha vivido esta temporada su asentamiento en el fútbol profesional tras varios momentos complicados.

Irrumpió el año pasado en el primer equipo, pero no consiguió hacerse hueco. Las lesiones fueron habituales. Arnau intentó darle salida en el mercado de invierno, pero la voluntad del jugador fue quedarse y finalmente se demostraría acertada tras la llegada del Cuco al banquillo. Ha sido el navarro el que más ha apostado por él, aunque en una posición en la que no está acostumbrado: de lateral izquierdo. El ovetense ha sido titular en los dos últimos partidos y acumula ya 18 encuentros, 14 como titular.

Paralelamente a Lucas, otro asunto que debe resolver el Oviedo a no mucho tardar es la situación de Carlos Hernández. El jienense también finaliza contrato, pero en su caso no está previsto reunirse en fechas próximas para hablar de una renovación. Desde el entorno del jugador aseguran que prefieren esperar para ver que rumbo coge la temporada y que en estos momentos no es una prioridad negociar una ampliación que, no obstante, no descartan si el club está por la labor.

Carlos Hernández cumple su cuarta temporada en el Oviedo y este curso es el único en el que no está siendo titular habitual desde que firmó con los carbayones.

Esta campaña solo ha participado en doce encuentros y ha sido titular en seis de ellos. Es su cifra más baja a estas alturas desde que llegó al Oviedo. En verano tuvo la posibilidad de irse al Steaua de Bucarest, pero el club paralizó la salida.

El otro futbolista de la defensa con su futuro en el aire es Diegui Johanesson, que también finaliza contrato. Su carrera se ve claramente alejada del Oviedo.