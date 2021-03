Cara y cruz de Eugenio Prieto: sus mejores y peores momentos como presidente del Oviedo

La clasificación para la UEFA.

“Recuerdo aquella temporada con mucho sufrimiento. Fuimos a jugar a Gijón y Ramos Marcos no nos pitó un penalti y tuve problemas con él. El Sporting ganó en Valencia y se clasificó, por lo que tuvimos que esperar a que el Atlético ganara la final de Copa. Aquel partido lo fui a ver a LA NUEVA ESPAÑA. Salí muy contento, pero en la puerta me estaban esperando unos ‘artistas’ que bajaron conmigo desde Calvo Sotelo hasta la calle San Francisco diciéndome de todo. Cosas que pasan. Había gente a la que no le gustaba que estuviésemos nosotros en el Oviedo”.

LOS MEJORES MOMENTOS

“Los mejores momentos son cuando ves debutar a un jugador de la cantera. O cuando Luis Manuel, Carlos o Bango fueron internacionales. Son momentos que recuerdas con cariño. Pero de mi etapa en el Oviedo se me quedaron grabados más momentos negativos que positivos. Lo que pasa es que la mente es selectiva y hace que solo te acuerdes de los positivos, pero negativos hubo muchos. Era una tensión diaria. Si no ganabas el domingo… Las críticas me afectaban mucho. Gabino de Lorenzo creó una radio a su imagen y semejanza y desde allí inició una campaña de descrédito”.

Los últimos años dorados del fútbol asturiano.

“Había un trabajo muy bueno de cantera por parte del Sporting. También en el Oviedo, donde se juntaba el éxito con fichajes extranjeros. Esto permitía que al Avilés fueran jugadores de los equipos, donde hicieron buenas campañas en Segunda. Pero en aquel momento eso no se valoraba: siempre había quien te recordaba que el Oviedo había quedado una vez tercero en Primera y que allí habían jugado Lángara o Herrerita. Lo nuestro no se valoraba porque el nivel de exigencia era tremendo. Querían que todos los años jugásemos la UEFA cuando teníamos el presupuesto 17 o 18 de la categoría”.

La eliminatoria ante el Génova.

“Fueron días de mucho trabajo. Al sorteo en la UEFA fueron Cholo Lobato y Juan Mesa, que regresaron avisando de que iban a venir 6.000 italianos y que teníamos que hacer una reserva del 50 por ciento del aforo del Tartiere. A los socios no les gustó lo de tener que pagar y cambiar de asiento. Y después hubo gente que se tomó a risa lo de que iban a venir 6.000 italianos. Por ahí se dijo que los iban a desembarcar en el mercado de ganado de Avilés. Eso llegó a Italia. Y claro, no gustó nada. Pudimos demostrar que no era una fantasía cuando el Génova nos ingresó el dinero de las entradas. Es la ironía de esta ciudad. Aquí ganamos. Y allí nos pitó Schmidhuber, que ya había tenido problemas con el Atlético. En la cena entre los árbitros y los equipos, los italianos le regalaron al trío arbitral tres Rolex de oro. Hubo un pequeño lío porque faltaba un cuarto reloj, el del delegado de la UEFA. Ya vimos que podía pasar lo que lo que fuera, pero que tenía que ganar el Génova. Ahora esto sería un escándalo, pero de aquella era normal llevar a los árbitros a conocer la ciudad y terminar la vista en unos grandes almacenes para que compraran algún recuerdo”.

LAS POLÉMICAS

El descenso a Segunda.

“En diciembre decían que íbamos a la UEFA y que con Collymore más, que era la guinda del pastel. Pero por razones que desconozco, el equipo se cayó. Nunca estuvo en puestos de descenso hasta que al final nos echaron abajo. Y encima el fallecimiento de Dubvosky del jugador que marcaba las diferencias. También sabíamos que el cambio de campo nos iba a afectar. Ya lo decía Luis: ‘Jaula nueva, pájaro muerto’”.

La quiebra económica.

Teníamos un presupuesto cubierto al 60-70 por ciento con las entradas, los socios y la televisión, que nos hacía ser de los más bajos de la categoría. Hacíamos un presupuesto más amplio apoyándonos en ventas de jugadores. Había que vender para cubrir la deuda de ese año y del siguiente, y a la vez traer futbolistas para suplir a los que se iban. Era una entelequia. Y llega el descenso, cuando encima teníamos un seguro, pero con tan mala suerte que ese año las empresas que nos aseguraron quebraron”.

Invasión del palco ante el Elche

“Normal que ocurriera. Instigaban a los chavales en el campo del Astur invitándolos a cerveza y a todo eso, y luego iban al Tartiere adoctrinados. Si perdías, malo; si ganabas por 1-0, peor. El día del Elche surge el problema en un momento en el que no había Policía Nacional, sólo había una mínima seguridad privada. Había un comisario y un responsable de seguridad y nunca nos explicaron el porqué. Ya había tomado la decisión de irme antes, el equipo había tocado techo en lo económico y todo eran trabas”.

La creación del Oviedo ACF.

“El entorno de Gabino no era el mejor para el fútbol de Oviedo. Fue una chifladura tratar de hundir al Real Oviedo y sacarse otro club de la manga. Los jugadores creían que defendían sus derechos y alguien les aconsejó que hicieran aquello, erróneamente. No sé cómo estará esa herida. Pero sí que sé que el sistema de ‘buenos y malos’ no cabe en un club de fútbol y el oviedismo tiene que olvidarse de eso. Todos somos del Oviedo. Unos tienen un criterio y otros, uno distinto”.

La relación con Gabino de Lorenzo.

“De aquella teníamos una relación de pasteleo. Tengo mejor relación ahora con él que en aquel momento. Nos conocíamos antes de que fuera Alcalde. Teníamos relación desde chavales, pero no salíamos juntos. A los dos nos gustaba el boxeo. Y luego le imprimí las campañas a la Alcaldía. La relación no se tuerce, simplemente no me gustaba que me manipulasen. Pero el problema no era Gabino, era su entorno, que quería una serie de privilegios, de historias y de manejos. Metió a dos en el consejo de administración (Pedro Pascual y Avelino Martínez) por el capital que tenía el Ayuntamiento. Gabino ya ha pedido disculpas a la afición reconociendo que se había equivocado creando el Astur. El problema en el fútbol es que hay gente que llega a los clubes con la idea de obtener beneficios económicos: el que quiere hacer las auditorías, el que quiere esto, aquello, o simplemente estar para vacilar”.