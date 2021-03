Los otros temas que tocó Eugenio Prieto: de su relación con Jesús Gil y Antic al traslado del Carlos Tartiere

El despido de Irureta y la llegada de Antic al banquillo

“El equipo necesitaba un revulsivo y empezamos a buscar entrenador. Teníamos buena sintonía con Antic y sabíamos que era un técnico muy capaz. Teníamos un gran equipo que había que acoplar. El error que cometí fue meter en el mismo vestuario a serbios, macedonios y croatas cuando estaban en plena guerra. Aquello no hacía la convivencia del vestuario agradable. Un día escribí en la pizarra “cuti i radi” (calla y trabaja), que era uno de eslóganes utilizados por el mariscal Tito para motivar a los yugoslavos, y se montó una pequeña revolución. Nos juntamos y hablamos. Había cosas que no me gustaban que había que arreglar. Al final nos quedamos en tierra de nadie, que en Primera es una tierra maravillosa teniendo el presupuesto el 18.º de la categoría”.

Aquella guerra con Gil y Antic

“Con Antic ya no teníamos una relación fluida. Teníamos atados a Dubvosky, Onopko, Molina y a Santi Denia, y él tenía a Pantic. Pero él se va al Atlético y se lleva a Molina y a Santi y lo intenta con Dubvosky y Onopko. Estábamos en Moscú para fichar a Onopko y me llega el corresponsal de Antena 3 y me dice que la situación en la ciudad está muy tensa con las mafias, que podemos aparecer en una cuneta por 100.000 pesetas. Me entrevista José María García y me cruza con Gil en directo. Me dice que es amigo del alcalde de Moscú y que me puede ayudar. “No necesito que me ayudes, lo que no quiero es que me jodas”, le dije. Estaba ofreciendo más dinero por Onopko. Y cortamos la relación. Pero en sus últimos años la recuperamos. Cuando tuvo aquellos problemas legales y salió de la cárcel le llamé. Tengo un gran aprecio a la familia Gil”.

"Presi, tengo que cambiar de aires"

“Luis Aragonés me dice un día que tiene un compromiso de sangre con Antonio Asensio (propietario de Antena 3 y del Mallorca) y que tenía que deja el Oviedo para entrenar al Mallorca. Se me rompió el corazón. Sabíamos que iba a acabar en la selección, le gustaba mucho a Villar y siempre lo tenía presente. Había que buscar un entrenador con experiencia para suplir a Luis”.

La segunda etapa de Antic

“Su vuelta fue un propuesta que no me gustó, pero que apoyó el resto del consejo de administración. Así que arreglamos nuestras diferencias con Antic. En diciembre todos decían que a íbamos de cabeza a la UEFA y que con Collymore aún más, que iba a ser la guinda del pastel. Pero como se vio, a pesar de los finos analistas, las segundas partes nunca fueron buenas. Por razones que desconozco el equipo, el equipo se cayó. Fue una etapa muy dura. No había sintonía con el club, ni con la plantilla, ni con nadie. Y aún así, hubiéramos seguido en Primera si no llega ser por le contubernio vasco, con la Real Sociedad y Osasuna celebrando la permanencia y cantando: 'Un, dos tres, también tenemos al Alavés'. Hoy en día hubiera sido un escándalo”.

El Tartiere, reforma o nueva ubicación

“Nosotros éramos partidarios de que se girase el estadio. El que no estaba de acuerdo con ello era el cura de la parroquia y los movimientos vecinales de alrededor, que querían sacar el campo de allí como fuese. En ese tema no opinamos. Lo de los terrenos de Llanera fue un macutazo. Simplemente Eroski mandó una invitación de que podríamos estar con ellos en donde estaba el Matadero (Teatinos). Tenía una salida rápida y una buena conexión con Mieres, Avilés, Gijón y el Oriente y el Occidente. Nos llegaron a culpar de querer cerrar la Fábrica de Armas. De este tema no teníamos ni idea”.

La factura personal

“Aunque en casa son futboleros, sí que a nivel familiar pasa factura. La empresa la dejé en manos de los socios. Lo dejé todo por el fútbol: o te dedicas cien por cien a ello, o no haces nada. Veía el 80 por ciento de los entrenamientos del primer equipo y del filial. Y luego un entrenamiento a la semana de cada equipo de la cantera. Además, estaba en la ejecutiva de la Liga y en la de la Federación Española. Como tenía miedo al avión teníamos que salir a las cuatro de la mañana para llegar a Madrid a tiempo”.

Las Sociedades Anónimas Deportivas

“Es algo que tenía que haberse hecho para luego terminar con ello. Ahora mismo no tienen ningún sentido. Los clubes tienen que ser sociedades anónimas que puedan cotizar en Bolsa. La ley de la SAD es una ley inacabada, dura e intervencionista. Lo que no puede ser es que ahora llegue uno, invierta en el club y los que quieran mandar sean unos cuantos socios, los finos analistas, que quieren dar órdenes y manejarte. Si el equipo va mal, leña; si van bien y traspasas, que solo piensas en los resultados económicos, cuando las SAD no permiten repartir beneficios. La ley ya quedó coja cuando Real Madrid, Barça, Real Sociedad o Athletic no se convirtieron en SAD: ya se hizo un fútbol de dos velocidades”.

La herencia de Prieto

“No quiero que me recuerden de ninguna forma. Lo mejor es que no se acuerden de ti. Punto. Nunca se sabe. Ahora hay grandes publirreportajes semanales y quincenales a jugadores del club que no me dicen nada”.

La relación con la plantilla

“En el vestuario nunca tuve niños mimados ni chivatos. Lo que les tenía prohibido es que me vinieran a hablar del entrenador. A los jugadores no se les puede dejar opinar de estos temas. Los que más saben de fútbol en un equipo son el fisio y el utillero: son los que escuchan todo lo que se dice dentro. Lo de que los futbolistas son unos golfos es una leyenda negra. Había dueños de pubs que llamaban al club diciendo esto y lo otro en venganza porque un jugador no había estado en sus locales”.

La temporada azul actual

“Está siendo un año difícil por el tema de la pandemia, por el riesgo que hubo el año pasado de descenso y los cambios estructurales que hubo. Lo que tengo claro es que Ziganda es uno de los mejores entrenadores de la categoría y tiene un segundo extraordinario”.