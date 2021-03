El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró la derrota azul ante el Leganés (1-3).

El análisis

"Hemos empezado con buen ánimo, intentando controlar el partido. Ellos han salido con cinco defensas, pivotes armados y se les ha puesto el partido de cara muy pronto. Nos han hecho gol muy fácil, estaban bien armados y nos impidieron nuestras contras. Han estado más cómodos que nosotros. Ha sido un querer y no poder. Hemos tenido opciones, pero pocas. Sin estar cómodos, nunca hemos dejado de intentarlos. Hemos tenido opciones, pero como hemos encajado demasiado fácil y no hemos tenido el rigor que tenemos que tener. Ha sido remar contracorriente"

"Han sido mejores. El equipo ha seguido corriendo una barbaridad y hemos esperado esa ocasión hasta el final. La hemos tenido, ha estado a un palmo. No hemos tenido la consistencia que se debe ante un equipo así. Hemos encajado demasiado fácil. Queda mucho, pero no estamos siendo capaces de engancharnos allí arriba. La clasificación dicta sentencia y hay que asumir lo que tenemos, que no es conformarse nunca"

"Ellos son buenos y aprovechan cualquier error. Nosotros pudimos haber hecho más y tenemos que ser más solventes. Si queremos aspirar a ganar partidos tenemos que hacer mejor las cosas y no ser tan débiles en ese tipo de situaciones. Su primer gol fue su primer acercamiento. Nos ha faltado esa dureza y ese rigor que hemos tenido en más ocasiones"

"No hay tanta diferencia entre el Oviedo y los seis primeros, no la hay. En un cara a cara podemos competir con cualquiera, aunque hoy no hemos sido capaces y se ha visto una diferencia. Pero creo que podemos hacerlo. Como contra el Mallorca. Nuestro equipo no se rinde y si estamos bien somos rocosos y con mucha energía. Si estamos ahí es por algo. Hay días, que como hoy, no hemos sido capaces de estar atrás"

"El partido se les puso muy pronto a favor. Nos han concedido poco, tuvimos solo dos acercamientos.

La roja a Christian

"Me ha parecido rigurosa, pero es igual. Hoy en día todo el mundo pide todo. No sé si tenemos la malicia de otros equipos, pero el fútbol se está convirtiendo en querer simular con chillidos, que ser más noble y respetuoso. Entre todos tenemos que hacer algo, porque es triste el desarrollo de muchos partidos, los gritos y las trampas"

La endeblez en defensa y los errores

"Con el equipo que teníamos queríamos transitar desde atrás con un poco más de control y llevar el juego más combinado. El partido de hoy no deja buen sabor de boca por lo fácil de encajar goles. No es una tónica general nuestra y hemos tenido momentos en los que encajamos de estrategia. Hoy ha ido por otro lado"

¿El partido más flojo del Oviedo? ¿El play-off?

"Está bien que nos ilusionemos, pero luego estaremos donde tengamos que estar. No creo que sea el partido más flojo. Hay un par por ahí que tengo señalados...Hoy hemos peleado hasta el final. Hemos concedido a un buen rival, con cinco defensas, con tres pivotes. Con diez durante veinte minutos hemos estado ahí. No estoy contento por el partido, pero ha habido otros que han sido planos, sosos y sin pelearlo. Ellos han sido mejores, pero no ha sido el peor"