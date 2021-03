El Oviedo no perdió el tiempo y volvió ayer a los entrenamientos pocas horas después de la derrota ante el Leganés (1-3). Ziganda planteó una suave sesión en la que no estuvieron presentes los titulares ante el conjunto madrileño, que como es habitual los días después de un partido trabajaron en el gimnasio. Las caras largas fueron la tónica del entrenamiento, con la plantilla tocada anímicamente tras la derrota ante los pepineros. Joselu Guerra y Alberto Hórreo, del filial, se ejercitaron a las órdenes de Ziganda. El que completó la sesión fue el central Alejandro Arribas, que se perfila como titular en lugar de Christian Fernández, expulsado ante el Leganés. El madrileño es el mejor colocado para sustituir al cántabro y participar en un encuentro casi dos meses después. Arribas recayó de su lesión en el empate a cero ante el Logroñés y desde entonces no ha participado. La otra opción es Carlos Hernández, en un claro segundo plano esta campaña, aunque lo esperado es que sea Arribas quien acompañe a Grippo. Ha sido esa pareja de centrales la que empezó de titular esta campaña, con Christian de suplente habitual.

Sin embargo, debido en parte a las lesiones, es Christian Fernández el central más utilizado por Ziganda esta temporada, con 1.892 minutos en 23 partidos, 22 de ellos como titular. Debido a su participación y al haber superado los veinte encuentros ha renovado ya con el Oviedo por una campaña más. Grippo y Arribas han jugado prácticamente lo mismo: 1.405 minutos el suizo, repartidos en 18 partidos (16 de titular), y 1.314 el madrileño, repartidos a su vez en 19 encuentros (14 de titular).